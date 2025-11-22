Falleció tras comer una hamburguesa: la condición que cobró la vida de un padre de familia

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre murió en medio una extraña situación, una hora después de comer una hamburguesa. Expertos atribuyeron lo ocurrido a una alergia.

La víctima, un ciudadano de Nueva Jersey (Estados Unidos), es la primera persona que habría fallecido por causa de una supuesta alergia a la carne, la cual se habría originado a partir de la picadura de una garrapata.

El hombre, de 47 años de edad, murió varias horas después de comer una hamburguesa, en septiembre de 2024.

Recientemente, los investigadores vincularon el caso con la alergia conocida como síndrome alfa-gal o SAG, publicó CBS News.

Padre de familia muere por una alergia letal

Según los expertos, la picadura de una garrapata estrella solitaria puede provocar que una persona desarrolle sensibilidad o alergia al alfa-gal, un azúcar presente en la carne roja y los productos lácteos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que el SAG puede causar urticaria, náuseas, dolor de estómago, dificultad para respirar e hinchazón.

En este caso, las primeras anomalías se presentaron cuando la víctima fue de campamento con su esposa e hijos, a finales del verano de 2024. Después de pasar el día al aire libre. cenaron bistec.

Aproximadamente cuatro horas después, el afectado experimentó fuertes molestias abdominales, diarrea y vómitos que duraron cerca de dos horas.

Al parecer, se sintió mejor a la mañana siguiente, pero según su familia, el hombre les dijo: “Pensé que iba a morir”. A pesar de ello, no acudió con un médico.

Muerte "súbita e inexplicable"

Unas dos semanas después, el padre de familia, cuya identidad no se reveló, asistió a una parrillada, donde comió una hamburguesa. Cuatro horas más tarde, lo encontraron inconsciente en el suelo del baño, rodeado de vómito.

Fue trasladado de emergencia hasta un hospital local, donde falleció varias horas después.

Un análisis de sangre post mortem reveló una reacción alérgica al alfa-gal. En ese momento, el deceso fue catalogado como “muerte súbita e inexplicable”, informó Univisión.

La esposa de la víctima esposa pidió a un amigo del ámbito médico que revisara el informe de la autopsia.

A principios de este año se analizó la sangre del fallecido y los investigadores determinaron que había sufrido una reacción alérgica al alfa-gal compatible con una anafilaxia fatal.

La viuda declaró que, a principios del verano de 2024, su esposo había sufrido una docena de picaduras de insectos alrededor de los tobillos, probablemente causadas por larvas de la garrapata estrella solitaria.

Según los investigadores, se trata del primer caso documentado de muerte por anafilaxia relacionada con la garrapata estrella solitaria (AGS), en el cual los síntomas comenzaron varias horas después de consumir carne de mamífero.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube