Exalcalde detenido por aberrante agresión contra una menor: abordó a su víctima cuando estaba sola en casa

Un exalcalde demócrata de Dumont (Nueva Jersey, EEUU), quien se desempeña actualmente como sargento de policía, quedó bajo custodia por su presunta responsabilidad en una agresión sexual contra una menor de edad.

Andrew LaBruno, quien aspiraba a un escaño en la Asamblea Estatal, quedó bajo arresto por presuntamente drogar y abusar de la víctima, a quien conoció en línea.

El sargento de policía de Jersey City, de 44 años de edad, supuestamente acudió este lunes al domicilio de una menor de edad y roció a su víctima con una sustancia desconocida, la cual le provocó mareos, informó New York Post.

Roció a la menor con una droga y abusó de ella

Luego, el oficial, quien es casado y padre de dos hijos, agredió sexualmente a la menor, quien se encontraba indefensa y estaba sola en casa. Por estos actos, se le acusó de agresión sexual agravada y poner en peligro el bienestar de un menor.

La policía acudió al lugar de los hechos tras recibir una llamada al 911 y constató que la víctima presentaba deterioro cognitivo, indicó la denuncia.

Las autoridades afirmaron que existen pruebas suficientes para justificar la detención de LaBruno, entre las cuales figuran declaraciones que realizó el sospechoso en la escena del crimen y que fueron captadas por las cámaras corporales de los funcionarios.

Asimismo, cuentan con el testimonio de la víctima y pruebas físicas corroborativas obtenidas en el lugar.

Suspendido de su cargo

LaBruno quedó detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado Bergen; de igual manera, quedó suspendido de su empleo y sueldo, añadió ABC News.

El funcionario se convirtió en policía en 2005 y, actualmente, ocupa el cargo de sargento en la Oficina de Gestión de Emergencias.

Fue elegido miembro del Concejo Municipal de Dumont en 2018 y alcalde en 2019, cargo que ejerció hasta 2023.

En 2020, LaBruno solicitó una investigación sobre dos profesores de la escuela secundaria local, quienes supuestamente hicieron comentarios homófobos sobre un “profesor de gimnasia”.

