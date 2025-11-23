Tragedia en Carolina del Norte tras tiroteo en pleno encendido navideño: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Un incidente con armas de fuego interrumpió la noche del viernes la tradicional ceremonia de encendido del árbol de Navidad en Concord, Carolina del Norte. El suceso resultó en cuatro personas heridas por disparos.

Según la información proporcionada por la municipalidad de Concord, la situación de los heridos es de extrema gravedad para la mayoría. Tres de las víctimas se encuentran en condición crítica y una cuarta persona está en condición estable. Todos los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención urgente, informó Univisión.

¿Qué se sabe del tiroteo?

Hasta el momento, las autoridades locales de Concord desconocen qué originó el tiroteo. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

En su comunicado, la ciudad indicó que los agentes se encuentran revisando el material de video capturado durante el evento y están entrevistando a los testigos que presenciaron el ataque.

La policía ha solicitado activamente la ayuda de la comunidad. Las autoridades pidieron a todos los asistentes que pudieran tener grabaciones que compartan videos o fotografías con la policía, las cuales se pueden enviar a través de la vía designada por los investigadores.

¿En qué consistía el evento navideño?

El tiroteo ocurrió durante la vigésima octava ceremonia anual de iluminación del árbol de la ciudad, un evento familiar y masivo. El programa festivo, según el sitio web municipal, incluía diversas atracciones, como la presencia de Santa Claus y la Señora Claus, camiones de comida, la proyección de la película "El Grinch" y fuegos artificiales.

El representante estadounidense por Carolina del Norte, Mark Harris, reaccionó al evento en la plataforma social X, expresando: "Rezamos por la seguridad de nuestros valientes oficiales de la ley, socorristas y todos en la escena".

