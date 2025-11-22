Capturan a un hombre por asesinar a la pareja de su hijastra: esto confesó sobre el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lograron la detención de un sujeto, luego de asesinar a otro tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza durante una discusión, en el Estado Miranda, específicamente en Guatire.

Según se pudo conocer, el hecho corrió en la avenida principal El Abanico, en la parte alta de la vereda 17, y los funcionarios adscritos a la estación municipal Zamora, de la división de servicios policiales especializados, fueron los que recibieron la llamada de emergencia, debido a que la víctima se encontraba en estado crítico y en plena vía pública.

Al momento que se apersonaron al lugar de los hechos, la mamá del joven identificado como Ender Alexander González de 33 años de edad, indicó que su hijo fue agredido por un vecino luego de mantener una fuerte discusión.

La víctima fue trasladado de emergencia al hospital Guarenas-Guatire, dónde lamentablemente perdió la vida luego de estar por varias horas en terapia intensiva, debido a un traumatismo craneoencefálico producido por un objeto contundente.

El agresor quedó identificado como Franklin Rafael Zambrano Perdomo de 29 años de edad, quien fue detenido en el mismo lugar de los hechos. Durante el interrogatorio, el sujeto confesó el lugar dónde se encontraba el objeto con el que le propinó el golpe a González y acotó que el incidente ocurrió debido a que ambos ya tenían diferencias porque él era la pareja de su hijastra, y tanto su pareja como Perdomo no estaban de acuerdo con esa relación.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

