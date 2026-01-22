Suscríbete a nuestros canales

La obesidad causa que se eleve el nivel del colesterol, dado que, altera el metabolismo, por ello, las grasas se acumulan en el organismo, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo.

Asimismo, la alimentación alta en grasa es una de las causas más comunes por la cual se eleva el nivel del colesterol, ya que, las arterias se estrechan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar problemas cardiovasculares.

El mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para regular el nivel del colesterol, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de flor de jamaica, la cual contiene propiedades antioxidantes que contribuyen a lograr el objetivo antes mencionado, según la información divulgada por Tua Saúde.

Así debes ingerir la infusión

Se sugiere que la persona consuma dos tazas de té de flor de jamaica en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el descontrol en el nivel del colesterol es constante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el alza en el nivel del colesterol lo más idóneo es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

