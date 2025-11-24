Culto a reconocido criminal y ritual macabro: detalles sobre la captura de siete venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú reveló nuevos detalles tras la captura de siete presuntos delincuentes de nacionalidad venezolanos, vinculados con el grupo criminal "Clan del Norte Nueva Generación".

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la banda se caracteriza por ataques contra unidades de transporte público informales, conocidas como “combis”, y por obligar a sus víctimas a utilizar pegatinas en sus vehículos con imágenes de armas y calaveras.

El operativo permitió la captura de siete ciudadanos venezolanos, entre ellos tres mujeres y cuatro hombres, en dos inmuebles de la urbanización Santa Rosita, en el distrito de Ate.

Incautan armas y vehículos con imágenes de idolatría

Durante el allanamiento de las viviendas, los agentes incautaron cuatro vehículos, diez celulares con evidencia y cuadernos con nombres, datos y montos que son materia de investigación. Estos últimos serían los registros de sus víctimas.

Los agentes de la Depincri Ate Santa Anita también encontraron un altar con elementos de presunta “brujería”, entre los cuales figura un crucifijo sumergido en agua, el cual sería un ritual de protección para cometer delitos.

Además, se pudo conocer que el grupo habría intentado asesinar a un comerciante en Los Olivos en días anteriores, publicó Panamericana.

Grabaciones de cámaras de seguridad mostraron imágenes de seis personas, quienes dispararon contra un vehículo blindado; el conductor logró salir con vida de ese ataque.

Las imágenes permitieron identificar a los atacantes y ubicar una de las motocicletas utilizadas en el atentado.

Entre los elementos hallados en las guaridas destacan vehículos que con stickers alusivos al reconocido criminal colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo cual representaría una idolatría del grupo hacia el narcotraficante.

Macabro ritual en la guarida de los venezolanos

Los intervenidos permanecen detenidos en la Depincri Ate Santa Anita mientras continúan las investigaciones sobre sus actividades delictivas.

Durante este fin de semana se conoció que el presidente interino de Perú, José Jerí, encabezó el despliegue de las autoridades.

En primera instancia se destacó que en un inmueble se halló un altar con imágenes espeluznantes, desde adornos como cabezas humanas hasta un crucifijo sumergido en una copa con un líquido transparente.

También se encontraron cuadernos con datos de las personas que serían extorsionadas por parte de los llamados "El Clan del Norte–Nueva Generación”.

Cabe señalar que, durante la intervención, el mandatario destacó los avances obtenidos en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

