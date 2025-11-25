Tragedia tras disputa por la propiedad de una casa en Caracas: un hombre murió y su esposa resultó herida

Suscríbete a nuestros canales

Una disputa por la propiedad de un inmueble terminó en tragedia, luego de que un hombre atacara a su contraparte con un arma de fuego.

El hecho se registró este domingo, 23 de noviembre, en la comunidad de Colinas de Bello Monte, en Caracas.

De acuerdo con los reportes del incidente, Eduardo Sunico, quien era inquilino desde hace más de 20 años en la residencia, y miembro del Consejo Comunal “Comprometidos con Colina”, fue la víctima fatal.

Disputa por la propiedad de una vivienda

El infortunado falleció en medio de un conflicto por la propiedad de la Quinta Canaima, mientras su esposa, Elvira de Sunico, permanece hospitalizada.

Se pudo conocer que el presunto agresor, sería un ciudadano identificado como Italo Di Pasquale, quien reclamaba la titularidad del inmueble, tras una cadena de disputas sucesorias, de acuerdo con reportes del incidente compartidos en redes sociales.

Al parecer, el incidente ocurrió durante un operativo de desalojo, en el cual habrían participado funcionarios de la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana.

Miembros del Consejo Comunal grabaron los acontecimientos y evitaron la fuga del presunto homicida.

Captan el homicidio en video

El Movimiento de Inquilinas e Inquilinos exige justicia por lo ocurrido y alertó sobre el precedente que este caso podría establecer, en medio de las denuncias por una “ola de desalojos” en la ciudad capital.

En las imágenes que circulan en las redes, se puede observar el momento cuando, en medio de la discusión, un hombre salió desde la vivienda con un arma de fuego y le disparó al inquilino, a psear de la presencia de funcionarios policiales.

Junto a la vivienda se encontraba un camión de mudanzas sobre el cual se encontraban algunos elementos como muebles y una nevera, aparentemente, propiedad de los ciudadanos desalojados.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube