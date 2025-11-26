Madres de acogida tras las rejas por tortura y asesinato de una niña: un infante presenció los crueles actos

Suscríbete a nuestros canales

Dos mujeres podrían enfrentar la pena de muerte, tras ser acusadas como responsables por las torturas y posterior muerte de una niña de nueve años, quien estaba bajo su cuidado.

Los fiscales solicitaron la sentencia contra Kourtney Eutsey y Sarah Shipley, por los hechos ocurridos a principios de este año. Las autoridades encontraron el cuerpo de la menor de edad en una bolsa sumergida en el río Youghiogheny.

"Esta mañana, presentamos Notificaciones de Circunstancias Agravantes contra Kourtney Eutsey y Sarah Shipley en el caso de homicidio de Renesmay Eutsey", dijo la oficina del fiscal del distrito.

Buscan pena de muerte contra las responsables

"Si son condenadas por asesinato en primer grado, la Commonwealth buscará la pena de muerte", añadieron las autoridades.

De acuerdo con el reporte de People, Eutsey, de 31 años de edad, y Shipley, de 35, fueron arrestadas en septiembre. Ambas están acusadas de homicidio criminal, dos cargos de asalto agravado, poner en peligro el bienestar de los niños, abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultación de la muerte de un niño.

Los fiscales afirmaron que buscan la pena de muerte, debido a circunstancias agravantes. Alegaron que Shipley y Eutsey "crearon conscientemente un grave riesgo de muerte"; además, indicaron que su presunto "delito fue cometido mediante tortura" y que "la víctima era un niño menor de 12 años".

Las dos mujeres están detenidas sin derecho a fianza, remarcó CBS News.

La niña Renesmay Eutsey fue reportada como desaparecida a principios de septiembre; entonces, CBS News informó que los policías estatales comenzaron a sospechar de sus madres de acogida, después de que otro niño de acogida bajo el cuidado de ambas dijera a los investigadores que vio a Eutsey y Shipley golpear a Renesmay.

Metieron el cuerpo de la niña en bolsas de basura

Además, el testigo aseguró que las mujeres pusieron el cuerpo en una bolsa y luego dentro de una bolsa de basura más grande.

El medio Post-Gazette citó una denuncia penal, la cual informó que el niño presenció el momento cuando las madres de acogida "patearon en el estómago" a la pequeña, después de escuchar ruido fuera de su habitación.

Se pudo conocer que el infante dijo a la policía que "Renesmay está muerta ahora", pero no entendía completamente el concepto de muerte hasta que un miembro de la familia intentó explicárselo. "Nunca la volveré a ver. La extraño", dijo el niño.

El Fiscal del Distrito del Condado de Fayette, Michael Aubele, dijo que los investigadores encontraron signos de abuso mientras realizaban una autopsia en el cuerpo de Renesmay. La niña parecía desnutrida con moretones y quemaduras. "Es muy evidente que esta niña sufrió", dijo Aubele.

Las dos mujeres eran cuidadoras de cinco niños en total. Los cuatro niños sobrevivientes quedaron bajo el cuidado de otra familia de acogida.

