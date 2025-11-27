Cicpc detiene a mujer que apuñaló a su hijo durante una discusión familiar en La Vega

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer que apuñaló a su hijo durante una discusión familiar en la parroquia La Vega, municipio Libertador de Caracas.

La aprehendida responde al nombre de Yadodana Coromoto Quintero Bolaño (48).

Cicpc detiene a mujer que apuñaló a su hijo

El arresto lo efectuaron funcionarios de la Delegación Municipal La Vega del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc),, en el sector La Yaguara, calle La Guayanita, parroquia El Paraíso.

Quintero Bolaño enfrentará cargos por el delito de homicidio intencional en grado de frustración, luego de agredir gravemente a su hijo (25) con un arma blanca tipo cuchillo en medio de una discusión.

Las experticias de los funcionarios del Cicpc permitieron establecer que el hecho ocurrió en una vivienda del sector La Zulia, callejón Don Jaime, parroquia La Vega.

La detenida se encontraba reunida con familiares, compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas, y, tras una acalorada discusión por problemas de convivencia, optó por lesionar a su hijo, causándole una herida punzo-penetrante con un cuchillo en el tórax.



Tras la agresión, testigos de la agresión llevaron a la víctima hasta la emergencia a un centro hospitalario, donde fue intervenida quirúrgicamente y su estado de salud es reservado debido a la gravedad de la lesión.



Como evidencia se colectó el arma blanca. El caso quedó puesto a disposición de la Fiscalía Provisoria 121.ª del Área Metropolitana de Caracas.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube