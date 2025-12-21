¡Viaje histórico! Mujer en silla de ruedas cruza la frontera del espacio: así superó los desafíos de la gravedad

Suscríbete a nuestros canales

Michaela Benthaus, una ingeniera alemana de 33 años, hizo historia al convertirse en la primera persona en silla de ruedas en alcanzar el espacio exterior.

De acuerdo con CNN, su viaje comenzó el pasado sábado por la mañana desde Texas, a bordo de una cápsula de la empresa Blue Origin, marcando un hito en la inclusión y la exploración espacial.

Benthaus, quien trabaja para la Agencia Espacial Europea, logró cruzar la conocida Línea de Kármán, situada a 100 kilómetros de altura.

Un vuelo de diez minutos hacia la gloria

Con esta hazaña, la ingeniera demuestra que las limitaciones físicas no son un obstáculo para llegar a las estrellas, cumpliendo un sueño que ella misma consideraba inalcanzable tras sufrir un accidente de bicicleta en 2018.

La misión, denominada NS-37, duró aproximadamente diez minutos. Durante el trayecto, el cohete alcanzó tres veces la velocidad del sonido para llevar a Benthaus y a otros cinco tripulantes más allá de la atmósfera terrestre.

La cápsula New Shepard, propiedad de Jeff Bezos, fue diseñada específicamente para permitir que personas que no son astronautas profesionales puedan experimentar el espacio.

Desafíos y adaptación en gravedad cero

Para disfrutar de la falta de gravedad, la ingeniera utilizó una correa especial diseñada para sujetar sus piernas al levantarse de su asiento.

Benthaus explicó que su principal objetivo, más allá de flotar, era contemplar la vista panorámica de la Tierra.

Durante el tiempo que pasó en el aire, estuvo acompañada por Hans Koenigsmann, un exejecutivo de SpaceX y amigo personal, quien estaba preparado para ayudarla a regresar a su asiento en caso de ser necesario.

Ciencia y propósito solidario

Más allá de la aventura personal, Benthaus busca que su experiencia sirva para mejorar los futuros viajes de otras personas con discapacidad.

La ingeniera evaluó el funcionamiento de los equipos de seguridad y movilidad dentro de la cabina para proponer mejoras.

Además, aprovechó la visibilidad de su viaje para recaudar fondos destinados a "Wings for Life", una fundación que investiga curas para lesiones de la médula espinal.

