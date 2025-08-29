¡Imperdible! ¿Cuáles museos podrás visitar gratis en Chicago este otoño?

Suscríbete a nuestros canales

Chicago se prepara para ofrecer a sus residentes una serie de días de entrada gratuita en varios museos emblemáticos, marcando el cierre del verano y la llegada del otoño, según Telemundo Chicago.

Estos eventos permiten a los habitantes de Illinois explorar la rica oferta cultural de la ciudad sin costo alguno, incluyendo el feriado del Labor Day, que se celebrará el lunes 1 de septiembre.

Esta iniciativa busca fomentar el acceso a la cultura y el arte, especialmente en un momento en que muchas personas buscan actividades significativas para disfrutar en familia.

Eventos

El Instituto de Arte de Chicago ofrece entrada gratuita todos los jueves de 5 p.m. a 8 p.m. hasta el 25 de septiembre.

El Planetario Adler permite el acceso gratuito los miércoles de 4 p.m. a 10 p.m. Otros museos, como el Museo de Historia de Chicago, tienen días específicos de entrada gratuita, incluyendo el Labor Day y más fechas en octubre y noviembre.

El Museo Field también ofrecerá acceso gratuito los miércoles hasta el 24 de septiembre, mientras que el Museo de Historia Afroamericana y Centro Educativo DuSable mantiene la entrada gratuita todos los miércoles.

Además, el Acuario Shedd y el Museo de Ciencias e Industria Griffin tienen horarios especiales de entrada gratuita en septiembre y octubre.

Importancia

Estos esfuerzos no solo benefician a los residentes, sino que también resaltan la importancia de la educación y la cultura en la comunidad.

Por ejemplo, el Museo Nacional de Arte Mexicano y el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña ofrecen entrada gratuita todos los días, facilitando el acceso a la diversidad cultural.

Asimismo, el Museo del Niño en Navy Pier proporciona entrada gratuita a veteranos y personal militar activo. Esta acción evidencia el compromiso de estos espacios culturales con la inclusión y el apoyo a quienes han servido al país.

Con estas iniciativas, Chicago reafirma su posición como un centro vibrante de arte y cultura, accesible para todos.

