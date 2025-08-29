Conoce la Reign of Terror: una de las casas embrujadas más grandes de California

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que su nombre pueda sonar intimidante, el Reign of Terror de Thousand Oaks no es un evento violento, sino una de las experiencias de casas embrujadas más grandes y aclamadas de California.

Este popular evento de Halloween, que se celebra anualmente en la ciudad de Thousand Oaks, atrae a miles de visitantes con su impresionante despliegue de sustos y efectos especiales.

El Reign of Terror, que comenzó en 2000 como una pequeña casa embrujada casera, ha crecido hasta convertirse en una enorme atracción profesional.

Ocupa un espacio considerable y cuenta con más de 135 salas de terror, cada una con su propio tema y diseño.

La atención al detalle es asombrosa; los creadores de esta experiencia utilizan efectos de sonido, iluminación, animatrónicos de última generación y actores en vivo para crear una atmósfera inmersiva y aterradora.

Los visitantes que se atreven a entrar caminan por laberintos oscuros, se encuentran con criaturas espeluznantes y experimentan escenarios de pesadilla que van desde manicomios abandonados hasta cementerios antiguos.

A menudo, las colas para entrar son largas, lo que demuestra la popularidad de la atracción entre los amantes del terror.

El Reign of Terror no solo se ha ganado una reputación por sus intensos sustos, sino también por ser una organización benéfica que dona parte de sus ingresos a organizaciones locales.

¿Qué novedades tendrá Reign of Terror en California para Halloween de este año?

Para la temporada de 2025, el Reign of Terror de Thousand Oaks se renueva con un terror aún más intenso.

La casa embrujada, que ya incluye doce secciones temáticas, estrena tres zonas aterradoras que pondrán a prueba su valentía. Adéntrate en "The Bayou", un pantano maldito lleno de caimanes feroces y espíritus vudú.

A continuación, atrévase a entrar en la guarida gótica de los chupasangres en "Vampire's Lair".

Finalmente, experimenta el terror puro en "The Possession", una casa donde las fuerzas demoníacas dominan cada rincón.

Además de los sustos, la atracción presenta otras novedades para el disfrute de los visitantes. Capture sus mejores poses de miedo en la nueva "Zona fotográfica", un espacio lleno de decorados espeluznantes y personajes dispuestos a posar.

Y antes de marcharse, no olvide visitar el mercado "Tesoros siniestros", donde podrá comprar joyas y decoración de Halloween exclusivas, reseña Secret Los Angeles.

Las entradas para esta experiencia terrorífica ya están a la venta. El precio de entrada general es de $42.99 para las noches regulares y sube a $47.99 en las noches de mayor demanda (17, 18, 24, 25, 31 de octubre y 1 de noviembre).

También tiene la opción de adquirir el pase de "acceso inmediato" para saltarse la cola y disfrutar de los sustos sin esperas.

