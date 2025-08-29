Retiran más de 300 mil camionetas en EE.UU: conozca la razón y los modelos llamados a revisión

Suscríbete a nuestros canales

Ford enfrenta una nueva campaña de retiro en Estados Unidos que afecta a un importante número de camionetas pickup, tras detectarse una falla en el sistema electrónico del tablero digital.

Esta situación pone en riesgo la visibilidad de información crítica para los conductores al momento de encender el vehículo.

La información fue obtenida del portal web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), donde se detalla que el defecto consiste en la posibilidad de que el panel de instrumentos digital no encienda correctamente, impidiendo al conductor ver datos esenciales como la velocidad y alertas de seguridad.

Detalles del retiro y modelos afectados

Ford retiró un total de 355,656 unidades de sus modelos F-150 y Super Duty con años modelo 2025 y 2026. La falla fue introducida con un software instalado en la línea de producción desde junio de 2024, que puede provocar que el tablero digital quede en blanco durante la secuencia de arranque. Los modelos involucrados son:

F-150 (2025)

F-250 Super Duty (2025, 2026)

F-350 Super Duty (2025, 2026)

F-450 Super Duty (2025, 2026)

F-550 Super Duty (2025, 2026)

Según la NHTSA, el problema impide la visualización de información digital vital para la conducción segura.

Procedimiento de solución para los propietarios

Ford ha informado que la corrección se realizará mediante una actualización gratuita del software, que podrá aplicarse en concesionarios autorizados o mediante descarga remota ("over-the-air") para aquellos vehículos que lo permitan.

Los propietarios recibirán comunicaciones oficiales por correo postal con instrucciones para completar el proceso. La compañía recomendó contactar a los concesionarios o a su centro de atención telefónica, utilizando el número de campaña FSA 25S88 para más detalles.

Este retiro representa una de las mayores acciones de seguridad de Ford en 2025, tras otros llamados relacionados con sistemas de combustible en diversos modelos.

