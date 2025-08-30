Un paso clave para tu vida en EE. UU.: así puedes obtener tu número del Seguro Social por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

Todos los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar un número de Seguro Social (SSN) en Estados Unidos (EE.UU.). Además, algunos no ciudadanos, como estudiantes, trabajadores extranjeros y solicitantes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), también son elegibles.

Según el portal web oficial del Seguro Social en EE.UU. el trámite se puede realizar por internet o de forma presencial en las oficinas de la agencia de forma gratuita.

¿Para qué necesitas el número de Seguro Social?

El SSN es un número único de nueve dígitos que es muy importante para la vida en EE.UU.

Estos dígitos se necesitan para trabajar, presentar impuestos, abrir una cuenta bancaria y pedir un préstamo. También es fundamental si planeas obtener un pasaporte o si buscas reclamar beneficios del gobierno.

¿Cómo solicitarlo por primera vez?

Si te encuentras en EE. UU., puedes iniciar el proceso en línea. El portal web del Seguro Social solo está en inglés, pero es fácil de usar.

Una vez que llenes la solicitud, debes ir a una oficina local para mostrar tu documentación. Si la solicitud se aprueba, recibirás la tarjeta de Seguro Social por correo en 14 días.

El SSN es un documento que te permite ganar "créditos" a medida que trabajas en el país, lo que te puede ayudar a calificar para los beneficios de jubilación a futuro.

