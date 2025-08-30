INTT

¡Atención conductores! Activan operativo para inspeccionar vehículos rotulados en esta importante arteria vial

Se desplegó el Cuerpo de Inspectores de Publicidad Institucional y Comercial (CIPIC) para inspeccionar los rotulados móviles

Por Selene Rivera
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 09:00 pm
Foto: Cortesía

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció este viernes el despliegue del Cuerpo de Inspectores de Publicidad Institucional y Comercial (CIPIC) para inspeccionar los rotulados móviles.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT difundió los detalles de este operativo que tiene el objetivo de supervisar los rotulados móviles.

 Inspección de vehículos rotulados 

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT, el despliegue se llevó a cabo en el Peaje de Tazón, en la Autopista Regional del Centro.

Asimismo, señala que "esta acción busca supervisar los rotulados móviles y verificar que cuenten con la documentación correspondiente".

¡Atención conductores!

En este sentido, el INTT advirtió a los conductores de vehículos rotulados y a las empresas que promocionan sus servicios y productos de esta forma.

Recuerda la institución que deben actualizar su estatus ante el INTT, el cual es el organismo responsable de regular este tipo de publicida conforme a la normativa vigente.
 

