¡Atención, migrantes! Conozca las opciones para obtener la residencia en España sin papeles europeos

Cada vez son más venezolanos los que eligen vivir en España, pero el primer gran reto que tienen al llegar es obtener la residencia, que en muchos casos puede ser una opción complicada.

De acuerdo con la cuenta de ayuda a migrantes venezolanos,@unvzlanoenespaña, existen diversos motivos por los que al solicitante le pueden aprobar la residencia, sin necesidad de tener papeles europeos.

¿Cuáles son las opciones idóneas?

Una de las opciones más directas es la Residencia para familiares de ciudadanos de la UE o de españoles, que otorga permisos de trabajo y movilidad a cónyuges, parejas de hecho, hijos o padres de ciudadanos comunitarios.

Para el ámbito educativo, la Estancia por estudios permite a los estudiantes vivir en España. Aunque no constituye una residencia per se, facilita la permanencia en el país durante el periodo de formación y la posibilidad de trabajar hasta 30 horas semanales, además de permitir la posterior transición a un permiso de residencia.

En el contexto de la nueva dinámica laboral, la Residencia para teletrabajadores internacionales ofrece una solución a quienes desempeñan su actividad profesional a distancia para empresas fuera de España.

Oportunidad para profesionales cualificados

Por otra parte, la Residencia para profesionales altamente cualificados está diseñada para graduados universitarios o con posgrado que hayan recibido una oferta de empleo para un puesto técnico o de dirección.

Por último, para quienes disponen de recursos económicos suficientes, el Visado no lucrativo permite residir en el país sin necesidad de trabajar.

Mecanismos de regularización de estatus

Para aquellos que ya se encuentran en el territorio español y buscan regularizar su estatus, existen varias categorías de arraigo:

Arraigo de segunda oportunidad: dirigido a personas con antecedentes de estancia irregular que cumplen con requisitos específicos.

Arraigo sociolaboral: para quienes pueden acreditar dos años de residencia y una relación laboral previa.

Arraigo social: para personas con al menos tres años de residencia continuada, que posean un contrato de trabajo, medios económicos propios o vínculos familiares.

Arraigo socioformativo: aplicable a quienes han residido por dos años y se comprometen a cursar una formación reglada o certificación profesional.

Arraigo familiar: destinado a hijos o padres de ciudadanos españoles, entre otros supuestos.

Cada una de estas vías posee requisitos y procedimientos particulares que deben ser evaluados en cada caso individual.

