¿Ganar buen salario sin estudios universitarios en EEUU?: estos son los oficios y empleos que pagan más de $100 mil al año

En Estados Unidos (EEUU) las personas con carreras universitarias siempre se han considerado mejor capacitadas, razón por la que históricamente han ganado más que aquellos que solo han terminado la secundaria o que solo han realizado ciertas especializaciones, sin embargo, esta tendencia parece estar cambiando en los últimos años.

Resulta que un nuevo estudio liderado por la plataforma de LendingTree, un mercado en línea de servicios financieros, ha revelado que muchos trabajadores en el país están ganando salarios anuales más de 100 mil dólares al año sin necesidad de tener títulos universitarios.

El informe se basó en el análisis de datos de la Oficina del Censo de EEUU y destaca que millones de trabajadores sin licenciatura ya ganan salarios altos en diversas industrias.

En principio, el estudio de LendingTree revela que 5,7 millones de trabajadores a tiempo completo y permanentes sin licenciatura ganaron $100.000 o más en 2023 (según los últimos datos disponibles).

Esto equivale a que el 9,1 % de los trabajadores sin licenciatura ganan seis cifras.

En general, el 58,8 % de la fuerza laboral a tiempo completo y permanente no posee al menos una licenciatura.

“El altísimo costo de la educación universitaria ya ha llevado a muchas personas a cuestionar si vale la pena (…) Sin duda, los datos que muestran que se pueden ganar miles de dólares sin un título universitario solo harán que más personas lo reconsideren”, opina el Analista jefe de finanzas al consumo de LendingTree, Matt Schulz.

Detalles sobre el estudio: ocupaciones que mejor pagan

Señalan que muchos trabajadores sin licenciatura prosperan, y al menos el 40 % gana salarios de seis cifras en 20 ocupaciones.

Se destaca que los directores ejecutivos y legisladores lideran el sector, con un 63,6 % de trabajadores sin licenciatura en esta profesión que ganan seis cifras.

Les siguen los gerentes de arquitectura e ingeniería (60,9 %) y los desarrolladores de software (56,5 %).

Así mismo, mencionan que 23 ocupaciones tienen más de 50.000 trabajadores sin licenciatura que ganan seis cifras.

La más numerosa es la de gerentes, con más de 340,000 sin licenciatura que ganan esta cifra.

De hecho, en 81 de las 100 áreas metropolitanas más grandes con datos disponibles, el puesto con mayores ingresos para los trabajadores sin licenciatura es el de gerente.

Les siguen los conductores/vendedores, los conductores de camiones y los gerentes generales y de operaciones, cada uno con más de 150,000 trabajadores sin licenciatura.

Resaltan que:

El 47,5 % de los instaladores y reparadores de ascensores ganan $100,000 o más sin una licenciatura.

De igual manera, más del 40 % de los ingenieros de locomotoras, operadores de centrales eléctricas, distribuidores y despachadores, e instaladores y reparadores de líneas eléctricas también ganan seis cifras sin una licenciatura.

Las 10 ocupaciones principales en las que más ganan las persona sin estudios universitarios:

Gerentes

Conductores/vendedores y conductores de camiones

Gerentes generales y de operaciones

Supervisores de primera línea de vendedores minoristas

Directores ejecutivos y legisladores

Gerentes de construcción

Enfermeras tituladas

Desarrolladores de software

Electricistas

Oficiales de policía

Schulz también destaca que Schulz cree que estas ocupaciones demuestran que nunca ha sido más fácil aprender o capacitarse en las habilidades y herramientas que necesita para tener éxito en los negocios.

Tendencia en estados clave

Revelan que los estados que presentan el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo completo sin licenciatura con ingresos de seis cifras son:

San Francisco (17,1%) y San José (16,7%), en California.

Seattle (17,0%) (Washington)

En la parte inferior se encuentran Greensboro, Carolina del Norte, y El Paso, Texas (ambos con un 4,9%).

Le siguen Lakeland, Florida (5,2%).

