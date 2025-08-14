Estados Unidos: conoce la millonaria tendencia en Silicon Valley para tener hijos ‘superinteligentes’

Suscríbete a nuestros canales

En Silicon Valley, un fenómeno sin precedentes está cambiando la reproducción asistida: empresarios tecnológicos y familias adineradas recurren a la selección genética para tener hijos con mayor capacidad intelectual.

Usando pruebas poligénicas durante la fecundación in vitro (FIV), es posible estimar el IQ de los embriones y elegir aquellos con mayor potencial, reseña Infobae.

Los costos de estos procedimientos varían entre 6.000 y 50.000 dólares, y los clientes suelen ser directivos y especialistas en inteligencia artificial.

La motivación detrás de estas prácticas se vincula a la cultura de éxito de la región, donde muchos creen que sus logros son producto de sus “buenos genes” y buscan replicar esa ventaja en la próxima generación.

Incluso algunas parejas elaboran hojas de cálculo para ponderar riesgos genéticos como enfermedades y maximizar el potencial de IQ antes de elegir un embrión.

Ventajas cognitivas

Esta tendencia no se limita a la genética. Servicios especializados en emparejamientos de alto rendimiento y consultorías de FIV con predicción de rasgos buscan garantizar que los hijos tengan ventajas educativas y cognitivas.

Algunos padres, como Simone y Malcolm Collins, seleccionaron embriones para minimizar riesgos de cáncer y maximizar la probabilidad de inteligencia excepcional, alcanzando percentiles de 99 de IQ estimado.

El fenómeno tiene también motivaciones vinculadas a la inteligencia artificial. Expertos del área buscan fomentar el desarrollo de humanos intelectualmente superiores capaces de enfrentar desafíos que la IA plantea.

Sin embargo, los bioeticistas advierten que la predicción genética del IQ explica solo entre 5 y 10% de las diferencias cognitivas y que la selección de embriones apenas podría sumar tres o cuatro puntos de promedio en el cociente intelectual.

Dilema ético

Hank Greely, del Centro de Derecho y Bioética de Stanford, alerta sobre el dilema ético: esta práctica podría crear una élite genética dominante, aumentando la desigualdad, mientras el resto de la población queda rezagada.

A pesar de la fascinación local por el potencial intelectual, la comunidad científica sigue cuestionando la eficacia y la justicia de estos procedimientos.

