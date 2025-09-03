Tecnología ambiental: ¿Cómo funcionan las nuevas estaciones móviles de pruebas de emisiones en Chicago?

Suscríbete a nuestros canales

Las pruebas de emisiones son una parte importante de la regulación ambiental en Estados Unidos (EE.UU.). Ayudan a garantizar que los vehículos de gasolina cumplan con los estándares de calidad del aire y contribuyan a reducir la contaminación.

Este programa forma parte de la iniciativa estatal que busca reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.

¿Cómo funcionan las nuevas camionetas de la EPA de Illinois?

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois (EPA) anunció la incorporación de dos estaciones móviles para pruebas de emisiones en Chicago.

Estas unidades, que ya operan esta semana, son camionetas equipadas con herramientas de diagnóstico que evalúan el estado de las emisiones de un vehículo en un proceso que dura alrededor de dos minutos.

El servicio está financiado con el impuesto estatal sobre el combustible de vehículos.

¿Cómo es el proceso de prueba de emisiones?

Las unidades móviles funcionan con un sistema de diagnóstico a bordo. Este se conecta al vehículo a través de un puerto ubicado en el área del conductor. A diferencia de los métodos antiguos, esta tecnología no requiere conectar equipos al tubo de escape ni acelerar el motor.

El escaneo dura 45 segundos, y la impresión de los resultados toma un minuto y medio más, lo que permite completar toda la prueba de emisiones de manera rápida.

¿Dónde estarán las nuevas estaciones?

La EPA de Illinois informó que las unidades móviles se instalarán en distintos puntos de la ciudad. La agencia priorizará las áreas con menor acceso a este tipo de controles.

Aunque el calendario de ubicaciones todavía puede ajustarse, la agencia planea establecer un cronograma regular para que los automovilistas anticipen su visita.

El secretario de Estado, Alexi Giannoulias, compartió un video en sus redes sociales haciendo la prueba de emisiones, lo que destacó el inicio de este programa piloto.

¿Cuándo se deben hacer las pruebas de emisiones?

En Illinois, los vehículos de pasajeros a gasolina fabricados desde 1996 deben someterse a estas pruebas después de cumplir cuatro años de antigüedad.

La norma establece que los vehículos con modelo de año impar se evalúan en años impares y los de año par en años pares. Se estima que 2.3 millones de vehículos son inspeccionados cada año en todo el estado.

¿Cuál es el objetivo de este programa?

El programa de estaciones móviles forma parte de un esfuerzo estatal para modernizar el sistema de inspección vehicular y hacerlo más accesible.

Philip Millar, gerente interino de la división de mantenimiento de inspección de vehículos de la EPA estatal, destacó la importancia de acercar el servicio a las comunidades con menos recursos.

Este nuevo enfoque complementa la misión de garantizar que más vehículos cumplan con los estándares establecidos y ayuden a proteger el medioambiente. Para más información sobre la iniciativa, visita la página oficial epa.illinois.gov.

