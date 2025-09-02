¿Qué es la tecnología VoLTE?: Cinco claves para entender su importancia en las telecomunicaciones venezolanas

Suscríbete a nuestros canales

La tecnología VoLTE, cuyas siglas significan Voice over Long-Term Evolution, representa un salto significativo en la evolución de las comunicaciones móviles, y en ese sentido, Venezuela ha comenzado a abrir las puertas a este inédito avance.

Hasta el momento, la empresa de telecomunicaciones Digitel anunció de manera oficial la implementación de VoLTE, convirtiéndose en la primera empresa a nivel nacional en tenerla.

¿En qué consiste la tecnología VoLTE?

No se trata solo de una actualización, sino de un cambio fundamental en cómo se transmiten las llamadas de voz, pasándolas de las antiguas redes 2G y 3G a la moderna infraestructura 4G LTE.

Sin embargo, entender su importancia es crucial para apreciar el futuro de la telefonía móvil en Venezuela, y existen aspectos trascendentales en ello.

Las cinco claves para entender VoLTE

Mejor calidad de audio: La diferencia más notable es la claridad de la llamada. VoLTE utiliza un ancho de banda mucho mayor que las redes tradicionales, lo que permite una transmisión de voz en alta definición (HD Voice). Esto se traduce en conversaciones más nítidas, con un sonido más rico y la eliminación de ruidos de fondo, haciendo que la comunicación sea más fluida y natural. Conexión de llamadas más rápida: Con las redes 2G y 3G, el establecimiento de una llamada puede tardar varios segundos. VoLTE reduce drásticamente este tiempo, conectando la llamada casi de forma instantánea. Este cambio, aunque pueda parecer pequeño, mejora la experiencia del usuario y hace que las interacciones sean más eficientes. Uso simultáneo de voz y datos: Esta es una de las mayores ventajas. Con las tecnologías antiguas, cuando realizabas una llamada, tu teléfono cambiaba automáticamente a la red 2G o 3G, impidiendo el uso de datos 4G de alta velocidad. Con VoLTE, puedes estar en una llamada y al mismo tiempo navegar por internet, enviar fotos o usar aplicaciones que requieran datos sin que tu velocidad de conexión se vea afectada. Mayor eficiencia de la red: Para las operadoras, VoLTE es una forma más eficiente de gestionar su espectro. Las llamadas VoLTE ocupan menos espacio en la red que las de 2G y 3G, lo que libera capacidad para el tráfico de datos y mejora la velocidad general de la red para todos los usuarios. Esta eficiencia es clave para el despliegue de futuras tecnologías como el 5G. Puerta de entrada a la convergencia de servicios: Al utilizar la misma red de datos para voz y otros servicios, VoLTE facilita la integración de la voz en otras aplicaciones y plataformas. Este punto es fundamental para el desarrollo de servicios avanzados como la videollamada de alta calidad, la comunicación a través de aplicaciones de mensajería y la integración con el internet de las cosas (IoT), marcando el camino hacia un ecosistema de comunicaciones más unificado y versátil.

