Cierre total en tramo de la avenida Francisco de Miranda este 20 de noviembre: conoce los horarios y vías alternas

Se habilitará un canal de contra flujo para los vehículos

Por Selene Rivera
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 07:00 pm
Foto: Referencial

La alcaldía del municipio Chacao informó este jueves del cierre total de un canal en la avenida Francisco de Miranda.

A través de sus redes, brindó los detalles sobre el cierre, horario, tramo exacto y hasta cuándo será el cierre.

Cierre total en tramo de Chacao

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía, el cierre será en el canal sentido oeste de la avenida Francisco de Miranda, específicamente en frente de la torre Canaima (Movistar).

Asimismo, señala que el cierre de este tramo de la avenida se debe al encendido de Navidad de la Torre Movistar.

Horarios

En este sentido, indica la publicación de la alcaldía que el cierre iniciará a las 9 de la noche de este jueves 20 de noviembre.

El tránsito estará restringido hasta las 2 de la mañana del sábado 22 de noviembre.

Adicionalmente, indica que se habilitará un canal de contra flujo para los vehículos que deban transitar por la avenida.

 

