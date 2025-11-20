Departamento de Transporte de EEUU lanza nueva campaña: reglas clave para todos los viajeros en aeropuertos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) lanzó una nueva campaña que solicita a los viajeros vestirse “con respeto” y recuperar la cortesía durante los viajes aéreos.

La iniciativa responde al innegable aumento de malos comportamientos en los aviones, una tendencia que incluye un incremento del 400% en altercados a bordo desde 2019. La campaña busca impulsar una campaña nacional sobre el comportamiento de los viajeros en los vuelos.

¿Por qué el Departamento de Transporte lanzó la campaña?

El DOT inició una campaña bajo el lema “La era dorada de los viajes comienza contigo”, buscando fomentar la cortesía en la aviación. La estrategia tiene como objetivo impulsar una conversación nacional sobre cómo todos los viajeros pueden recuperar la civilidad y la clase al viajar en avión.

El anuncio de la campaña citó varias tendencias preocupantes que se han arraigado entre los viajeros durante los últimos años.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, instó a los viajeros a hacerse una serie de preguntas clave antes de su próximo vuelo, buscan una reflexión personal sobre el comportamiento.

¿Qué cifras confirman el deterioro de la civilidad en los vuelos?

El problema de la incivilidad y el mal comportamiento a bordo es grave y está respaldado por cifras alarmantes. Desde 2021, el DOT documentó 13,800 incidentes con pasajeros problemáticos en vuelos. Lo más preocupante es el aumento del 400% en los altercados a bordo que se registró desde 2019, evidenciando un deterioro rápido en la conducta de los viajeros.

Además, el informe reveló que uno de cada cinco auxiliares de vuelo sufrió “incidentes físicos” durante el año 2021.

El secretario Sean Duffy quiere que los viajeros se pregunten: “¿Te vistes con respeto?” y “¿Estás dando las gracias a tus auxiliares de vuelo?”, subrayando la importancia del buen trato hacia la tripulación.

¿Por qué pide el DOT vestir “con respeto” en el transporte aéreo?

El llamado a vestirse “con respeto” y a recuperar la cortesía en el transporte aéreo busca restablecer la dignidad en los viajes. La campaña alienta a los pasajeros a preguntarse si mantienen el control de sus hijos o si ayudan a una mujer embarazada o una persona mayor a colocar sus maletas. El DOT cree que estos pequeños gestos mejoran la experiencia de todos.

El anuncio declaró: “No cabe duda de que hemos perdido de vista lo que hace que viajar sea divertido”.

La agencia busca recuperar la emoción, la relajación y las conversaciones cordiales que caracterizaron a la “era dorada” de los viajes. La iniciativa busca que la cortesía y el sentido común vuelvan a guiar la conducta de los pasajeros.

