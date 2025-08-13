¡Falta de higiene en las celdas! Juez ordena mejorar condiciones en centro de detención de ICE en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal estadounidense dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe implementar cambios inmediatos en un controvertido centro de detención en Manhattan, incluyendo la reducción del hacinamiento y el acceso a servicios básicos.

El juez Lewis Kaplan ordenó este martes al ICE que realice mejoras urgentes en las instalaciones del edificio 26 Federal Plaza, donde actualmente se encuentran migrantes detenidos.

¿Qué establece la prohibición?

La resolución prohíbe que los inmigrantes sean retenidos en espacios menores a 50 pies cuadrados por persona, aproximadamente 5 metros cuadrados, informó EFE.

Asimismo, la orden establece que todos los detenidos deben contar con tapetes y sábanas limpias para dormir, además de utensilios de higiene como jabón, papel higiénico y compresas para las mujeres. Además, se requiere que los espacios sean limpiados al menos tres veces al día para mantener estándares mínimos de higiene.

El fallo también obliga al ICE a proporcionar a los inmigrantes un documento impreso con sus derechos, incluyendo la posibilidad de comunicarse confidencialmente con un abogado mediante intérpretes si no hablan inglés, dentro de las primeras 24 horas tras su ingreso en el centro.

Protestas y denuncias evidencian condiciones inhumanas del centro

Organizaciones defensoras como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Make The Road celebraron la decisión judicial, calificándola como un paso importante contra las prácticas “abusivas” en ese centro.

Sin embargo, denunciaron que estas condiciones ya habían sido motivo de protestas recientes: el pasado viernes, quince personas fueron arrestadas durante una manifestación para alertar sobre las condiciones inhumanas en las instalaciones.

Además, una delegación de líderes religiosos intentó ingresar al edificio para entregar una carta exigiendo mejores condiciones y acceso a los detenidos; sin embargo, les fue negada la entrada, igual que a congresistas anteriormente.

Condiciones precarias y falta de privacidad

Heather Gregorio, abogada de algunos detenidos presentes en la audiencia judicial, afirmó que “estos tenían acceso a ‘uno o dos retretes entre cuarenta a noventa personas’, y los retretes estaban abiertos a la vista de la sala, por lo que algunos se envolvían con sus mantas de aluminio para dormir para tener privacidad”.

Harold Solis, codirector legal de Make The Road New York, expresó que “ICE no puede confinar a la gente en condiciones inhumanas ni obstruir su acceso a abogados”, resaltando que “el juez marca límites claros a las perturbadoras e ilegales condiciones” bajo las cuales permanecen los inmigrantes.

