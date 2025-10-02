Las nuevas tarifas del USPS en temporada navideña: revelan las fechas para enviar sin retrasos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Postal de EEUU (USPS, por sus siglas en inglés), anunció recientemente una modificación en sus tarifas que impactará los bolsillos de millones de estadounidenses durante la temporada de fiestas decembrinas.

A través de su página web, informó que esta medida de carácter temporal, fue aprobada por la Comisión Reguladora Postal, para equilibrar las finanzas y garantizar la fluidez del servicio.

La decisión se alinea con la estrategia "Delivering for America", un plan diseñado para modernizar y asegurar la viabilidad económica del USPS a largo plazo.

¿Cuándo entran en vigencia las nuevas tarifas del Servicio Postal?

Con un volumen de envíos que se dispara anualmente durante las compras navideñas, y sirviendo a más de 168 millones de puntos de entrega en todo el país, según cifras del 2024, el ajuste de precios se presenta como una herramienta necesaria para mitigar los costos operativos.

El aumento de tarifas entrará en vigor a la medianoche del próximo domingo 5 de octubre de 2025 y se mantendrá activo hasta el 18 de enero de 2026.

Los usuarios de servicios esenciales como Priority Mail, Priority Mail Express, Parcel Select y USPS Ground Advantage, tanto a nivel individual como comercial, serán los directamente afectados por este cambio.

Variación del costo de las tarifas para temporada alta

El alza no es uniforme y fue estructurada en función del peso del paquete y la distancia (zona) de destino.

Los incrementos más modestos comenzarán en 40 centavos, mientras que los más significativos alcanzarán hasta 7 dólares.

A modo de ejemplo, un paquete ligero (entre 0 y 3 libras) enviado por Priority Mail a zonas más lejanas (5 a 9) experimentará un recargo de 90 centavos.

Por otro lado, los envíos más pesados, que oscilen entre 26 y 70 libras, verán el máximo aumento de $7.

La amplia oferta de servicios

El USPS, que es el pilar de la industria de envío de $1.9 billones en EEUU, ofrece una gama de servicios que van desde el correo de Primera Clase y el Correo Certificado, hasta giros postales y la aceptación de solicitudes de pasaportes.

Asimismo, brinda servicios modernos como la Recogida de Paquetes sin Cargo y el rastreo de correspondencia a través del servicio Informed Delivery.

Con más de 31.000 oficinas postales y entregando a más de 154 millones de domicilios residenciales, el USPS es un conector indispensable de la vida económica y social estadounidense.

Claves para un envío sin contratiempos en navidad

Junto con el ajuste de precios, el USPS enfatizó la necesidad de que los consumidores y empresas planifiquen sus envíos con antelación para asegurar que los obsequios y documentos lleguen a tiempo.

La agencia estableció las siguientes fechas límite de envío para la temporada navideña:

17 de diciembre : recha máxima recomendada para el servicio USPS Ground Advantage y First-Class Mail.

: recha máxima recomendada para el servicio USPS Ground Advantage y First-Class Mail. 20 de diciembre: fecha límite para garantizar la entrega a tiempo mediante el servicio Priority Mail Express.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube