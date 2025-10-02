Esta agencia de transporte de Pennsylvania debe retirar la mitad de sus trenes: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) emitió una recomendación para que la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) suspenda de circulación a más de la mitad de sus trenes luego de registrarse cinco incendios en unidades del modelo Silverliner IV.

El organismo federal advirtió que la flota no debería seguir operando hasta que se determinen las causas exactas de las fallas y se implemente un protocolo de corrección.

De acuerdo con la información publicada por el portal web NBC Philadelphia, los vagones implicados en los incidentes corresponden en totalidad a la serie Silverliner IV, cuyo diseño se remonta a la década de los 70 y que no ha sido renovado desde su puesta en servicio.

El reporte de la NTSB señaló que esta flota se encuentra por debajo de los estándares de seguridad contra incendios vigentes en Estados Unidos desde 1999.

Detalles de la recomendación federal

La NTSB solicitó que SEPTA suspenda el uso de los 225 vagones Silverliner IV, mientras se ejecuta un plan para identificar las fallas y corregir los factores que impiden una mitigación eficaz.

Además, el órgano de seguridad sugirió a la agencia de transporte solicitar financiamiento federal o estatal para reemplazar dichas unidades por modelos que cumplan con los estándares actuales de seguridad ferroviaria.

Según los registros oficiales, estos trenes fueron incorporados inicialmente en la década de los 70 y posteriormente operados bajo distintas compañías hasta que en 1983 quedaron en manos de SEPTA.

En la actualidad, representan más de la mitad de los 390 vagones en operación dentro de su Red de Ferrocarril Regional.

Posición de SEPTA frente al informe

El gerente general de SEPTA, Scott Sauer, rechazó la recomendación y aseguró que la agencia ya implementó alrededor de 40 medidas de seguridad desde el primer incendio reportado en febrero.

Agregó que la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) ha permitido que se mantengan en servicio siempre que se cumplan las mitigaciones en curso.

A pesar de la advertencia de la NTSB, Sauer dijo que los Silverliner IV seguirán operando mientras se gestionan alternativas de financiamiento para su eventual reemplazo, un proceso que, según explicó, podría tardar entre seis y diez años.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube