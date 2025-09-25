Trenes nocturnos en Montauk: LIRR cancela el servicio y estas son las alternativas

Entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, los trenes de la línea Montauk serán reemplazados por autobuses.
De acuerdo con el reporte local, la medida se ejecutará desde 9:00 de la noche a 4:00 de la madrugada.
Trenes nocturnos en Montauk
Las acciones responden a pruebas de mantenimiento ferroviario a cargo de Sperry Rail.
Por ello, los pasajeros deberán utilizar el servicio de autobuses entre Babylon y Montauk.
El último tren antes del cambio de servicio saldrá a las 8:36 de la noche desde Babylon y a las 9:07 desde Speonk.
El servicio regular de trenes se reanudará con la salida de las 4:10 de la mañana desde Speonk.
Los autobuses funcionarán en tres zonas de viaje, con paradas locales únicamente dentro de cada zona y con recorridos directos hacia y desde Babylon.
• Bay Shore a Patchogue
• Bellport a Southampton
• Bridgehampton a Montauk
En dirección oeste, los autobuses saldrán antes de los horarios habituales de los trenes.
Para obtener los horarios más precisos, las autoridades recomiendan consultar la aplicación TrainTime o visitar mta.info/schedules. También escaneando el código de barra de este anuncio.
