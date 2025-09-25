Trenes nocturnos en Montauk: LIRR cancela el servicio y estas son las alternativas

Suscríbete a nuestros canales

Entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, los trenes de la línea Montauk serán reemplazados por autobuses.

De acuerdo con el reporte local, la medida se ejecutará desde 9:00 de la noche a 4:00 de la madrugada.

Trenes nocturnos en Montauk

Las acciones responden a pruebas de mantenimiento ferroviario a cargo de Sperry Rail.

Por ello, los pasajeros deberán utilizar el servicio de autobuses entre Babylon y Montauk.

El último tren antes del cambio de servicio saldrá a las 8:36 de la noche desde Babylon y a las 9:07 desde Speonk.

El servicio regular de trenes se reanudará con la salida de las 4:10 de la mañana desde Speonk.

Los autobuses funcionarán en tres zonas de viaje, con paradas locales únicamente dentro de cada zona y con recorridos directos hacia y desde Babylon.

• Bay Shore a Patchogue

• Bellport a Southampton

• Bridgehampton a Montauk

En dirección oeste, los autobuses saldrán antes de los horarios habituales de los trenes.

Para obtener los horarios más precisos, las autoridades recomiendan consultar la aplicación TrainTime o visitar mta.info/schedules. También escaneando el código de barra de este anuncio.

