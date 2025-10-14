¿Conoces las regaderas "tipo lluvia"? Son el último grito de la moda y las consigues desde este precio

Suscríbete a nuestros canales

La gente cambia la grifería eventualmente o remodela sus baños, lo que incluye la compra de nuevas regaderas. Ferreterías y negocios de cerámicas ofrecen varios modelos, las de tipo lluvia son las que están en tendencia.

Hay muchos modelos modernos de aspersores de baño, tanto sencillos como conjuntos de pared con accesorios.

En la ferretería Angelitos III (Fema), ubicada en El Silencio, se consiguen regaderas de varios modelos, las del tipo lluvia, que son redondas o cuadradas, en varios tamaños y colores, en acero inoxidable, que cuestan entre $ 20 y $ 25.

Las duchas tipo teléfono son otro modelo, que cuesta entre $ 85 y $ 90, la manguera sola por $ 10. Las duchas tipo panel, empotradas en la pared, son digitales y con botones. “Es carísimo, cuestan entre $ 300 o $ 500 en marcas Griven o Aquaplus”, dijo la encargada de la ferretería, Karina Cova.

Cova, afirmó que “las sencillas, cuadradas o redondas, son las que están en tendencia”.

Precisó que las que más compra la gente son “las sencillas de plato, cuadradas o redondas; que van pegadas al tubo. Son económicas, bonitas, de buena calidad y cromadas”.

Foto: Zulay Camacaro

Comentó que las regaderas tienen garantía. Si alguna resulta defectuosa, es decir, “tapada, se la cambiamos”.

La asesora de ventas del Centro Cerámico García, ubicado en San Martín, Jaimelis Peñaranda, precisó que el negocio ofrece las regaderas cuadradas, cromadas entre $ 18 y $ 31, las redondas anti calcáreas por $ 31.

Además, sistemas de ducha que se compone de una regadera redonda de 9”, un deslizante tipo columna con regadera de mano, y grifería monomando por $ 133; otro modelo, la columna de ducha, ducha de mano y llave para bañera, por $ 175.

Regaderas tipo lluvia incluyen un filtro de agua

Señaló que “los clientes compran más la regadera cuadrada o la redonda, porque son más bonitas y el agua sale tipo lluvia. Por dentro tiene una malla que filtra el agua”.

La asesora de ventas de Ferregama, en San Martín, Milagros Lima, indicó que hay muchos modelos de regaderas en el mercado. El negocio ofrece las regaderas cuadradas y redondas en 8“, 10” y 12”.

“Las más económicas cuestan $ 35 más IVA, hasta otros modelos por $ 75 más IVA”, dijo.

Foto: Zulay Camacaro

Afirmó que las llaves son de acero inoxidable y poseen un filtro interno. Si el cliente ya cuenta con la tubería puede cambiar la regadera por sí mismo; pero si se trata de una remodelación, es preferible contratar a un plomero.

Una empleada de Decoloris, que reservó su identidad, señaló que el negocio ofrece sistemas de regaderas.

El combo de ducha tipo panel que posee varias cisternas que proporcionan hidromasajes con diferentes presiones, se compone de una regadera principal, una ducha manual y un sistema de bañera; marca Zaxon por $ 310.

El local vende otro modelo, que se compone de regadera principal y otra manual, tipo lluvia, en acero inoxidable por $ 240.

La empleada afirmó que los clientes compran más las regaderas de acero inoxidable, que las cromadas, y acotó que estas regaderas, incluyendo las de panel, se adaptan tanto para apartamentos como para quintas.

El encargado de Comercial Ferreal, Leonardo Alcina, indicó que vende regaderas de plato redondas y cuadradas por $ 22. “Si tiene buena presión son una maravilla. Incluye el tubo”.

Agregó que vende unas regaderas pequeñas, “tipo lluvia”, por $ 15. “Esas regaderas están de moda”, dijo.

Afirmó que vende Duchas Corona por $ 29. “Si la saben instalar y la conexión a la brekera es buena, sale tanto agua caliente como tibia”.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube