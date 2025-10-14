Viajeros en alerta: ¿Qué sanciones y prohibiciones recibes por quedarte más tiempo con la visa de turista?

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos es un destino predilecto para viajeros; en 2024, más de 1.69 millones de colombianos, un 30% de los viajes internacionales, han visitado el país. Sin embargo, al ingresar con visa de turista, el tiempo de permanencia autorizado depende del formulario I-94, no de la vigencia del pasaporte o visa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que las visitas turísticas deben durar 90 días como máximo o menos.

Permanecer más allá del tiempo autorizado genera lo que se denomina “presencia irregular”. Esto es una infracción legal que puede acarrear consecuencias significativas. Esta situación afecta futuras solicitudes de visa o ingresos al país.

¿Cuáles son las sanciones por permanecer más tiempo del permitido?

Las sanciones a quienes superen el tiempo de su visa de turista en 2025 se aplican de manera progresiva. Si la persona acumula más de 180 días de presencia irregular y abandona el país, no podrá reingresar por tres años.

Si la estadía no autorizada supera un año, la prohibición de ingreso aumenta a diez años, sin posibilidad de solicitar admisión durante ese tiempo. Por otro lado, el Departamento de Estado o el consulado pueden cancelar la visa vigente y negar futuras solicitudes.

¿Qué implica acumular presencia irregular en EEUU?

Acumular presencia irregular puede ocasionar procesos administrativos de deportación o detención. Durante este periodo, el extranjero pierde automáticamente el derecho a extender o cambiar su estatus migratorio. Cualquier trámite será rechazado por el Departamento de Seguridad Nacional.

En casos graves, un proceso formal de deportación genera un historial negativo. Esto limita aún más las posibilidades de volver a ingresar legalmente a Estados Unidos en el futuro.

¿Qué debe hacer un turista si ya superó el tiempo autorizado?

Lo primero es verificar la fecha exacta de salida autorizada en el sitio oficial del I-94. Si la fecha aún no se ha vencido, es posible solicitar una extensión de estadía mediante el formulario I-539 antes del vencimiento.

Si el tiempo ya fue superado, lo más recomendable es consultar con un abogado de inmigración. Las alternativas incluyen salir voluntariamente del país, solicitar un perdón migratorio o presentar pruebas justificativas de la demora.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube