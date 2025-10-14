Separación legal en California: ¿Sabe cuánto puede llegar a costarle realizar este trámite?

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) un divorcio, más allá de un golpe emocional y familiar, puede tener un impacto considerable en el bolsillo de los que quieren legalizar el trámite, le indicamos cuál puede llegar a ser el costo en el estado de California.

Incluyendo los honorarios del abogado, los gastos judiciales y otros costos relacionados con el proceso, el promedio de un divorcio puede variar entre $15.000 y $20.000 en California, esto, según lo indican las cifras actualizadas del portal de Precios USA.

Aunque, advierten que, el costo final depende de varios factores, como la complejidad del caso y el nivel de conflicto entre las partes, por lo que puede ser menos o incluso más.

Por ejemplo, según el tipo de divorcio, tenemos los siguientes costos aproximados:

Disolución Sumaria (muy simple): $435 – $450 (Solo tasas), con un tiempo estimado de 6 a 7 meses de proceso.

Mutuo Acuerdo (sin abogado): $1.500 – $5.000 , con un promedio de 8 meses.

Mutuo Acuerdo (con abogado o mediación): $5.000 – $15.000, con un proceso de 6 a 12 meses.

Contencioso (Litigio): $15.000 – $30.000, con un tiempo estimado de más de 12 a 24 meses.

De hecho, recientemente, una abogada de California, Valerie Fenchel, calcula que el precio de un divorcio puede ser de $26.300 en promedio, para octubre 2025.

¿Qué gastos implica un divorcio?

Señalan que el principal factor que afecta el costo de un divorcio en California son los honorarios del abogado.

Explican que los abogados de divorcio pueden cobrar una tarifa por hora o una tarifa plana por el caso completo. Y, en promedio, los honorarios de un abogado de divorcio en California pueden oscilar entre $250 y $350, por hora.

Si el abogado cobra una tarifa plana, el costo puede variar entre $3.000 y $10.000, dependiendo de la complejidad del caso.

Por otra parte, los gastos judiciales también pueden aumentar el costo de un divorcio.

Señalan que estos gastos pueden incluir la presentación de documentos legales, las tasas de presentación y la realización de una evaluación financiera o psicológica.

En promedio, los gastos judiciales pueden oscilar entre $400 y $500, pero pueden aumentar si hay disputas adicionales en el proceso de divorcio.

Esos son los dos principales, pero no los únicos, puede que para llevar a cabo el divorcio se requiera:

Contratar expertos, como tasadores de bienes raíces o contadores.

Realizar una evaluación de custodia y visitas para determinar el régimen de visitas.

Lidiar con activos complicados, como cuentas bancarias internacionales o bienes raíces en el extranjero.

Procesos más asequibles que pueden utilizarse para un divorcio:

Divorcio por mediación: puede costar entre $3.000 y $8.000 en total, lo que es significativamente menos que los costos promedio de un divorcio tradicional.

La mediación es considerada una forma asequible de llevar a cabo un divorcio en California.

Durante el proceso de mediación, un mediador imparcial trabajará con ambas partes para llegar a un acuerdo en cuanto a los términos del divorcio, incluyendo la custodia, la manutención y la división de los bienes y deudas.

Servicios legales a bajo costo: algunos servicios ofrecen asesoramiento legal gratuito o a bajo costo para ayudar a las personas a comprender el proceso de divorcio y los términos legales involucrados.

También es posible encontrar abogados que ofrezcan servicios a bajo costo a través de organizaciones sin fines de lucro o servicios de referencia de abogados.

Representación propia: implica que las partes involucradas presenten sus propios documentos y argumentos en el tribunal sin la ayuda de un abogado.

Pude resultar conveniente si el caso es sencillo y no hay disputas importantes en cuanto a la custodia, la manutención y la división de los bienes y deudas.

