Separación legal en California: ¿Sabe cuánto puede llegar a costarle realizar este trámite?

El costo final depende de varios factores, como la complejidad del caso, el proceso, y el nivel de conflicto entre las partes

Nayzai Saavedra
Martes, 14 de octubre de 2025

En Estados Unidos (EEUU) un divorcio, más allá de un golpe emocional y familiar, puede tener un impacto considerable en el bolsillo de los que quieren legalizar el trámite, le indicamos cuál puede llegar a ser el costo en el estado de California.

Incluyendo los honorarios del abogado, los gastos judiciales y otros costos relacionados con el proceso, el promedio de un divorcio puede variar entre $15.000 y $20.000 en California, esto, según lo indican las cifras actualizadas del portal de Precios USA.

Aunque, advierten que, el costo final depende de varios factores, como la complejidad del caso y el nivel de conflicto entre las partes, por lo que puede ser menos o incluso más.

Por ejemplo, según el tipo de divorcio, tenemos los siguientes costos aproximados:

  • Disolución Sumaria (muy simple): $435 – $450 (Solo tasas), con un tiempo estimado de 6 a 7 meses de proceso.
  • Mutuo Acuerdo (sin abogado): $1.500 – $5.000 , con un promedio de 8 meses.
  • Mutuo Acuerdo (con abogado o mediación): $5.000 – $15.000, con un proceso de 6 a 12 meses.
  • Contencioso (Litigio): $15.000 – $30.000, con un tiempo estimado de más de 12 a 24 meses.

De hecho, recientemente, una abogada de California, Valerie Fenchel, calcula que el precio de un divorcio puede ser de $26.300 en promedio, para octubre 2025.

¿Qué gastos implica un divorcio?

Señalan que el principal factor que afecta el costo de un divorcio en California son los honorarios del abogado.

  • Explican que los abogados de divorcio pueden cobrar una tarifa por hora o una tarifa plana por el caso completo. Y, en promedio, los honorarios de un abogado de divorcio en California pueden oscilar entre $250 y $350, por hora.

Si el abogado cobra una tarifa plana, el costo puede variar entre $3.000 y $10.000, dependiendo de la complejidad del caso.

  • Por otra parte, los gastos judiciales también pueden aumentar el costo de un divorcio.

Señalan que estos gastos pueden incluir la presentación de documentos legales, las tasas de presentación y la realización de una evaluación financiera o psicológica.

En promedio, los gastos judiciales pueden oscilar entre $400 y $500, pero pueden aumentar si hay disputas adicionales en el proceso de divorcio.

Esos son los dos principales, pero no los únicos, puede que para llevar a cabo el divorcio se requiera:

  • Contratar expertos, como tasadores de bienes raíces o contadores.
  • Realizar una evaluación de custodia y visitas para determinar el régimen de visitas.
  • Lidiar con activos complicados, como cuentas bancarias internacionales o bienes raíces en el extranjero.

Procesos más asequibles que pueden utilizarse para un divorcio:

  • Divorcio por mediación: puede costar entre $3.000 y $8.000 en total, lo que es significativamente menos que los costos promedio de un divorcio tradicional.

La mediación es considerada una forma asequible de llevar a cabo un divorcio en California.

Durante el proceso de mediación, un mediador imparcial trabajará con ambas partes para llegar a un acuerdo en cuanto a los términos del divorcio, incluyendo la custodia, la manutención y la división de los bienes y deudas.

  • Servicios legales a bajo costo: algunos servicios ofrecen asesoramiento legal gratuito o a bajo costo para ayudar a las personas a comprender el proceso de divorcio y los términos legales involucrados.

También es posible encontrar abogados que ofrezcan servicios a bajo costo a través de organizaciones sin fines de lucro o servicios de referencia de abogados.

  • Representación propia: implica que las partes involucradas presenten sus propios documentos y argumentos en el tribunal sin la ayuda de un abogado.

Pude resultar conveniente si el caso es sencillo y no hay disputas importantes en cuanto a la custodia, la manutención y la división de los bienes y deudas.

