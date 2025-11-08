Entrada legal a EEUU: el único documento que te permite viajar sin necesidad de visa ni pasaporte

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emite un recordatorio importante sobre la documentación requerida a los residentes permanentes legales al momento de reingresar a Estados Unidos.

Contar con los papeles correctos evita inconvenientes migratorios, especialmente para quienes realizan viajes cortos al extranjero según informa El Cronista..

Green card

La tarjeta verde (Formulario I-551) funciona como un documento oficial que habilita la entrada legal al país para los residentes que se ausentan por menos de un año.

Las autoridades confirman que, en estos casos, los titulares de la green card pueden volver a ingresar sin necesidad de presentar una visa de residente que regresa.

No obstante, la CBP aconseja llevar el pasaporte como medida preventiva, aunque no resulte estrictamente obligatorio para la readmisión.

Recomendaciones

Quienes planean viajar fuera de Estados Unidos por un período mayor a un año deben tramitar un permiso de reingreso con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) antes de salir del país.

Este permiso ofrece una solución para que los residentes permanentes o condicionales soliciten la readmisión al regresar, evitando la compleja y larga necesidad de obtener una visa de residente que regresa en un consulado o embajada estadounidense.

El permiso de reingreso tiene una validez de dos años desde su emisión, por lo que resulta esencial que el residente retorne a suelo estadounidense antes de que se cumpla dicha fecha para mantener su estatus legal.

