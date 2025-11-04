El Seguro Social de EEUU modifica depósitos en noviembre: conoce las nuevas fechas de pago

Suscríbete a nuestros canales

Millones de estadounidenses que dependen del Seguro Social deben prestar atención: noviembre llega con un ligero ajuste en el calendario de pagos. Este cambio afecta principalmente a quienes reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

El depósito del SSI, que usualmente se realiza el 1 de noviembre, fue adelantado al viernes 31 de octubre, según informó la agencia federal. Esto significa que no habrá otro pago durante noviembre para este grupo, y el próximo depósito llegará recién el lunes 1 de diciembre.

¿Cómo queda el calendario de pagos del Seguro Social en noviembre?

La Administración del Seguro Social (SSA) informó que las fechas de pago se mantienen según el patrón habitual para el resto de los beneficiarios. Este calendario se basa en el día de nacimiento de la persona:

Lunes 3 de noviembre: Para quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o quienes reciben tanto SSI como Seguro Social.

Miércoles 12 de noviembre: Si su cumpleaños cae entre el 1 y el 10 del mes.

Miércoles 19 de noviembre: Si nació entre el 11 y el 20.

Miércoles 26 de noviembre: Si su fecha de nacimiento está entre el 21 y el 31.

¿Hay un aumento confirmado para el próximo año?

Mientras los beneficiarios gestionan este ajuste en el calendario, la Administración del Seguro Social confirmó una buena noticia para 2026. A partir de enero, los pagos verán un aumento del 2.8% en sus beneficios.

Este incremento forma parte del ajuste anual por costo de vida (COLA). Esto representa un aumento promedio de unos $56 al mes, lo que busca mitigar el impacto de la inflación en los gastos básicos de los hogares.

