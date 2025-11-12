Nuevo plan de salud gratuito llega a Washington: servicios que ofrece y quiénes pueden inscribirse antes de esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de enero de 2026, los habitantes del Distrito de Columbia tendrán acceso a una nueva alternativa de atención médica sin costo.

Se trata del Healthy DC Plan, un programa diseñado para ofrecer servicios de salud completos y de alta calidad, garantizando que más residentes puedan obtener la atención que necesitan.

Según el Tiempo Latino, esta iniciativa marca un paso para proteger y mantener la tasa de cobertura médica casi universal de la ciudad, una de las más altas de la nación.

¿De qué se trata el nuevo plan?

La noticia fue anunciada por la autoridad a cargo del mercado de seguros DC Health Link, la DC Health Benefit Exchange Authority (DCHBX).

El plan está específicamente diseñado para ser totalmente gratuito para quienes califiquen, eliminando barreras financieras clave.

Los beneficiarios no tendrán que pagar cuotas mensuales (primas), ni sumas iniciales (deducibles), ni cargos por cada visita (copagos) para la amplia gama de servicios incluidos, asegurando que la atención médica sea accesible en el momento justo.

¿Cúales servicios ofrece?

El Healthy DC Plan promete ser una cobertura muy completa. Entre los beneficios que podrán disfrutar los residentes elegibles se encuentran:

Consultas con el médico general y especialistas.

Servicios en hospitales, incluyendo hospitalización.

Acceso a medicamentos que requieren receta.

Atención urgente y de emergencia.

Exámenes preventivos y de rutina.

Pruebas de laboratorio y diagnóstico.

Servicios de salud mental esenciales.

Garantía de continuidad y la transición de Medicaid

El programa surge como una solución para los residentes que dejarán de cumplir con los requisitos del programa federal Medicaid y, por lo tanto, perderán esa cobertura el 31 de diciembre de 2025.

Para evitar cualquier interrupción, las personas afectadas serán inscritas automáticamente en el nuevo plan, garantizando que su acceso a la atención sanitaria continúe sin problemas el primer día del año nuevo.

El Healthy DC Plan está disponible para inscripción durante el Período de Inscripción Abierta de DC Health Link, el cual comenzó el sábado 1 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Los residentes de Washington D.C. que actualmente no tienen seguro médico pueden visitar el sitio web oficial del programa, www.HealthyDCPlan.com, para verificar si cumplen con los requisitos y solicitar la cobertura.

Si califican y se inscriben a tiempo, sus beneficios comenzarán a regir el 1 de enero de 2026.

Las aseguradoras participantes

Para administrar este plan de salud gratuito y garantizar el acceso a una red de atención de calidad, la ciudad trabajará de cerca con tres importantes compañías de seguros:

AmeriHealth Caritas District of Columbia CareFirst BlueCross BlueShield Community Health Plan District of Columbia MedStar Family Choice District of Columbia

Estas empresas se encargarán de gestionar la cobertura, lo que significa que los beneficiarios podrán recibir atención en la red existente de hospitales, clínicas y consultorios médicos del Distrito.

