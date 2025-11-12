¿Dónde habrá atención gratuita de mascotas este 12 de noviembre?

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo miércoles 12 de noviembre, la parroquia Caricuao será el punto de encuentro para una jornada de atención veterinaria integral gratuita, dirigida a brindar salud a perros y gatos de la comunidad.

Servicios Ofrecidos

La iniciativa busca garantizar el bienestar de las mascotas y se llevará a cabo con el apoyo y la colaboración de amigos y rescatistas de animales de la zona.

La jornada se realizará el miércoles , 12 de noviembre, en la parroquia Caricuao.

Se ofrecerá atención veterinaria integral sin costo alguno.

La jornada está abierta tanto a los animales comunitarios que sean trasladados por sus protectores, como a las mascotas que tienen un hogar.

Invitación a la Comunidad

El equipo organizador invita a los habitantes de Caricuao y zonas aledañas a aprovechar esta oportunidad para poner al día la salud de sus compañeros caninos y felinos, reforzando el compromiso con el cuidado animal.

La iniciativa responde a la necesidad de llevar servicios de salud de calidad a la comunidad de manera accesible y gratuita, promoviendo una tenencia responsable.

Jornada en El Paraíso

De igual manera, a través de la red social Instagram, la Misión Nevado informó que se realizará en conjunto otra jornada de atención veterinaria en la parroquia El Paraíso en Caracas.

Esta actividad se realizará en las instalaciones del Urbanismo Los Caciques en la parroquia El Paraíso, en la avenida Principal de la Yaguara kilómetro 1 entre el Che Guevara y el Urbanismo.

Los servicios qué ofrecerán será

Consulta Veterinaria

Desparasitación

Vacunación antirrábica

Corte de uñas

Limpieza de oídos

Jornada en Boconó

De acuerdo a las historias de Instagram, en el municipio Boconó en el estado Trujillo se llevará a cabo una jornada gratuita el 12 de noviembre

A partir de las 8:30 de la mañana los peluditos y felinos podrán recibir:

Consulta veterinaria

Desparasitación

Vitaminas

Vacuna Antirrábica

Corte de uñas

Limpieza de oídos

14 de noviembre Jornada en Escuqué

Aunado a eso, en la comuna Manuelita Sáez, del sector Puerto Escondido del municipio Escuqué en Trujillo, el próximo viernes 14 de noviembre, a partir de las 8:30, los animales recibiran atención en:

Consulta Veterinaria gratuita

Desparasitante

Vitaminas

Vacuna Antirrábica

Corte de uñas

Limpieza de oídos

Jornada de atención en Zulia

El próximo este 15 de noviembre, se estarán realizando una jornada de atención veterinaria en el sector Lagunillas, especificamente en Campo Lara, en el estado Zulia.

S contará con todos los servicios gratuitos que ofrece la Misión Nevado en:

Atención Veterinaria.

Desparasitación.

Vacunación Antirrábica.

Corte de uñas.

Limpieza de oídos.

Charla sobre el maltrato hacia los animales.

