Cuidar la calva tiene su precio: conozca los tratamientos y precios

Las barberías ofrecen tratamientos y cuidados para los caballeros con calvicie parcial o total, debido a que esa piel está expuesta y requiere de ciertos productos para su bienestar y salud.

Cuando acuden clientes con cabello disminuido (calvicie) a la Peluquería Tamanaco VIP, los estilistas le atienden, los orientan; y les cortan con tijera u hojilla el cabello que les queda.

“Les recomendamos productos no oleosos para hidratar esa piel, porque los oleosos ahogan el folículo piloso, el cabello termina de morir y se cae”, dijo el estilista Leonardo Boscoso.

Señaló que la Peluquería Tamanaco VIP brinda a los señores calvos el servicio de higiene capilar y “se recomienda un champú adecuado a su tipo de cabello y se le aplica, por $ 8”.

Añadió que en el salón aplica un tónico para la caída del cabello, con masaje mediante una máquina especial con vibración. “El tónico es un aceitico para el crecimiento, que se le aplica, masajea y se le retira. El tónico cuesta $ 20 y la mano de obra por $ 8”, dijo.

Comentó que cuando a la mayoría de las personas con cabello disminuido (calvicie) les brilla la piel de cabello o el cuero cabelludo, se les aplica una crema neutra hidratante para quitar el brillo, la aplicación es por cortesía porque es el acabado del trabajo.

“Con su cuero cabelludo seco, le aplicamos el producto con una toallita y con la mano lo vamos puliendo. El tónico se le puede aplicar cada vez que venga al salón o una vez por semana y se le cobra como mantenimiento o corte, por $ 10; y se le da el masajito”, afirmó.

Respecto al uso de bloqueador solar, Boscoso indicó que tienen elementos que no son muy buenos para la salud. “Es mejor aplicarse productos que estabilicen el Ph de la piel, como Acid Mantle de Bayer”.

Para cuidar la calva recomiendan hidratante

Andreina Ruíz, empleada en Tonsor Barber Club, señaló que para cuidar la piel del cuero cabelludo de una persona calva, “se recomienda usar protector solar e hidratante”.

El local ofrece lavado y un masaje capilar, incluidos en el servicio de barba, que cuesta $ 30. “Todos los servicios incluyen dos lavados capilares, uno al inicio del servicio y otro al finalizar el mismo, que es relajante para el cuero cabelludo”, afirmó Ruíz.

Una empleada de Cut’s Barber Shop que reservó su identidad, que la barbería ofrece para el cuidado del cuero cabelludo de la calva un after shave en crema que le da brillo, que cuesta $ 15.

Además, cuentan con una crema hidratante marca Nishman, por $ 13. Precisó que “cada vez que vienen a afeitarse o en su lavado diario, pueden aplicarse la hidratación”.

