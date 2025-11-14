Old Orchard Mall estrena tiendas navideñas: conoce los nuevos locales que abren sus puertas

Suscríbete a nuestros canales

El Old Orchard Mall de Westfield anunció una serie de aperturas y celebraciones especiales justo antes de la temporada de compras más importante del año. El centro comercial se prepara para ofrecer una experiencia renovada a sus visitantes.

Una de las tiendas más populares a principios de la década de 2000 regresa al centro comercial. Las nuevas tiendas por temporada navideña se suman a una continua transformación del complejo de Skokie.

¿Qué tiendas abren antes de Acción de Gracias y en diciembre?

La tienda de ropa Abercrombie & Fitch volverá a abrir sus puertas en un espacio totalmente renovado. Esta reapertura se prevé antes del fin de semana de Acción de Gracias.

El centro comercial también dará la bienvenida a una tienda LEGO completa y un restaurante Sweetgreen a principios de diciembre. La cafetería Blue Bottle Coffee y la tienda de coleccionables internacionales POP MART abrirán sus puertas a finales de ese mes.

¿Qué eventos de temporada tienen programados?

Este año las instalaciones ofreceran nuevas opciones de compra y diversas celebraciones de temporada para toda la familia. La más importante es el encendido del árbol de Navidad, programado para el próximo 29 de noviembre.

Este evento festivo incluye música en vivo, una pista de patinaje sobre hielo y un espectáculo de fuegos artificiales. Los visitantes podrán tomarse fotos con Santa Claus desde el 28 de noviembre hasta el 24 de diciembre.

¿Forman estas aperturas parte de una transformación más amplia?

Las nuevas tiendas se suman a la continua transformación del centro comercial, ubicado en las afueras de la ciudad. Este proyecto de renovación es ambicioso.

Los planes incluyen la remodelación y demolición del antiguo edificio de Bloomingdale's. El espacio liberado dará lugar a la apertura de otras tiendas, restaurantes y nuevos apartamentos.

