Alerta de clima en Arizona: ¿Estás listo para el descenso de temperaturas, la lluvia y la nieve de este fin de semana?

Un cambio importante en el tiempo impactará al suroeste de Estados Unidos este fin de semana, comenzando entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre.

Un sistema de tormentas se moverá desde California hacia el oeste de Arizona, provocando un aumento de la humedad y fuertes vientos según El Universo..

Esta irrupción de aire más frío causará un descenso drástico de las temperaturas en la región, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones..

Pronóstico

En el Valle (área de Phoenix), las máximas caerán de los bajos 80 F el viernes a los 70F durante el sábado y domingo, con altas probabilidades de lluvia generalizada el sábado, donde algunos vecindarios podrían registrar más de media pulgada.

Además de la lluvia en el desierto, el sistema traerá nieve a las zonas altas del norte de Arizona, afectando las condiciones para quienes tengan planes al aire libre.

Nieve

Se espera que el nivel de nieve se sitúe entre los 7,500 y 9,000 pies de altura, por lo que Flagstaff podría recibir nevadas ligeras.

El frío se sentirá con más intensidad a principios de la próxima semana, ya que las temperaturas mínimas en el Valle descenderán a rangos entre los 40s superiores y mediados de los 50F para el lunes.

Los meteorólogos ya vigilan la posibilidad de otro sistema de tormentas que podría traer más lluvia y nieve la próxima semana.

