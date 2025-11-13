AT&T debe pagarte $7 500 por la filtración de datos: Descubre si calificas y cómo pedirlo

Suscríbete a nuestros canales

Los clientes de AT&T afectados por las filtraciones de datos de 2024 ahora disponen de tiempo adicional para reclamar su parte de un acuerdo de $177 millones.

El plazo para presentar reclamaciones se ha extendido oficialmente hasta el jueves, 18 de diciembre de 2025 según informa Telemundo.

Este acuerdo, revelado en agosto, busca resolver las acusaciones por dos incidentes de seguridad que expusieron información sensible, incluyendo números de Seguro Social y direcciones, de decenas de millones de clientes actuales y anteriores en la dark web.

Monto

La compensación total puede alcanzar hasta $7 500 por persona, dependiendo de qué incidente afectó al cliente y si puede documentar pérdidas.

El acuerdo destina fondos específicos para cada violación: los afectados por el incidente de marzo de 2024 pueden reclamar hasta $5 000, mientras que los del incidente de julio de 2024 califican para hasta $2 500.

Para la filtración de marzo, el plan de pago prioriza a quienes se les expuso su Número de Seguro Social (Nivel 1), ofreciéndoles un pago cinco veces mayor que aquellos a quienes se les expusieron otros datos (Nivel 2).

Recordatorio

Es importante que los clientes actúen antes de la fecha límite del 18 de noviembre. Para verificar la elegibilidad, los usuarios deben visitar el sitio web oficial de la administración del acuerdo (Kroll) e ingresar su ID de miembro de la clase o datos personales como su número de cuenta.

Las reclamaciones deben presentarse en línea o enviarse por correo con matasellos de esa fecha. Si un cliente no recibió un aviso pero cree ser elegible, puede contactar al administrador en el 833-890-4930 para obtener asistencia.

