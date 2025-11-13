El detalle clave al rentar un auto en EEUU: por qué es vital revisar su historial de manejo

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) es muy común alquilar un vehículo en diferentes situaciones, sobre todo cuando se está de viaje en otro estado o ciudad y no tiene acceso al de su propiedad, pero hay ciertos aspectos que se deben tener en cuenta antes de hacerlo.

Debe tener en cuenta que, uno de los principales puntos clave es su historial de conducción, ya que esto puede ser determinante para el proceso

El historial de conducción refleja tus infracciones de tránsito, accidentes y suspensiones anteriores, como lo reseña el portal especializado de Siempre Auto.

Destacan que, las agencias de alquiler lo utilizan para:

Evaluar tu riesgo como conductor, el historial de conducción influye en la cobertura ofrecida por la compañía de alquiler.

Determinar si eres elegible para alquilar ciertos vehículos, como autos de lujo o SUV grandes.

Establecer tarifas o depósitos más altos o adicionales según tu historial.

En este sentido, advierten que este desconocimiento puede resultar en la negativa de alquiler o cargos inesperados al momento de recoger el auto.

Aspectos específicos que recomiendan revisar y sus limitaciones

Suspensiones o revocaciones recientes: pueden impedirte alquilar un vehículo.

Acumulación de puntos: algunos estados aplican restricciones temporales si tienes demasiados puntos.

Accidentes previos: la gravedad y frecuencia pueden afectar tu elegibilidad o el costo del seguro de alquiler.

Multas pendientes: muchas agencias exigen que todas las multas estén pagadas antes de permitir el alquiler.

Siempre Auto hace hincapié en que planificar con anticipación y mantener tu historial actualizado protege tu seguridad financiera y legal al conducir un auto alquilado.

Cómo obtener su historial de conducción + Recomendaciones

Debe saber que cada estado emite el historial de conducción a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Visita el portal del DMV de tu estado o acude a una oficina local.

Solicita tu Driving Record o informe de manejo.

Proporciona tu identificación oficial y, si corresponde, tu número de licencia.

Paga la tarifa requerida, que suele ser mínima, si se pide online.

Sepa cómo puede mantener un historial positivo

Corregir posibles errores y mantener un registro limpio no solo facilita el alquiler, sino que también ayuda a obtener mejores tarifas y cobertura de seguro.

Paga multas a tiempo: evita que se acumulen puntos o suspensiones.

Conduce responsablemente: respeta límites de velocidad, señales de tránsito y normas locales.

Revisa tu informe periódicamente: detectar errores o inconsistencias te permite corregirlos antes de alquilar un auto.

Considera tomar cursos de manejo

