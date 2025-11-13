¡Jubilación de lujo! Houston conquista la lista de oro de EEUU: estos vecindarios entre los mejores

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo ranking anual de U.S. News & World Report evaluó a más de 850 ciudades para determinar los mejores lugares para el retiro en Estados Unidos (EEUU). El estudio consideró factores clave como la calidad de vida, la atención médica, los impuestos, el valor de vivienda y la comunidad de adultos mayores.

En esta lista, cuatro comunidades situadas en el área metropolitana de Houston lograron posicionarse entre las 20 mejores a nivel nacional. Las localidades fueron elegidas por la alta calidad de sus servicios, su oferta de entretenimiento y la cercanía con la naturaleza.

¿Cuáles son las comunidades del área de Houston?

Las comunidades de Houston para jubilarse que sobresalen en el ranking nacional son:

The Woodlands (4º lugar): Es famosa por sus áreas comerciales frente al lago, conciertos al aire libre y campos de golf. El valor promedio de vivienda alcanza los $474.279 y el ingreso familiar promedio es de $139.696.

Spring: Se ubica a minutos de The Woodlands y combina encanto histórico con naturaleza. Ofrece atractivos como Old Town Spring y el Spring Creek Nature Trail, con un valor promedio de vivienda de $251.247.

Pearland: Destaca como un destino ideal para jubilados activos y familias. La comunidad tiene 540 acres de parques y lugares icónicos como Froberg Park, con un valor promedio de vivienda de $343.703.

Conroe: Brilla por su belleza natural, incluye un lago de 22,000 acres y cercanía al Bosque Nacional Sam Houston. El ingreso familiar promedio en Conroe se sitúa en $77.984.

¿Qué factores hacen atractiva esta zona para los jubilados?

El éxito de estas cuatro áreas reside en el equilibrio entre la vida suburbana y la accesibilidad urbana. Las comunidades ofrecen un alto nivel de ocio y naturaleza, mientras mantienen una conexión conveniente con la ciudad de Houston.

La mezcla de precios de vivienda accesibles y opciones de lujo, sumado a la calidad de los servicios locales, convierte a la región en un destino líder para la población de la tercera edad.

