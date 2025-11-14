Vivienda para todos en EEUU: FHA brinda hipotecas con apenas este monto de inicial

Suscríbete a nuestros canales

La Administración Federal de Vivienda ha establecido un sistema que permite a los prestamistas ofrecer hipotecas con menores requisitos, ampliando así las oportunidades para quienes desean adquirir una vivienda y tienen limitaciones económicas o crediticias.

El Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Scott Turner, en relación con las hipotecas aseguradas por la Administración Federal de Vivienda (FHA) expresó a mediados de este año:

"Las hipotecas respaldadas por el gobierno deben beneficiar a quienes tienen derecho legal a residir permanentemente en Estados Unidos. Esta política responde a un redireccionamiento de prioridades en el uso de fondos públicos federales."﻿

Condiciones accesibles para compradores con pocos recursos

Las hipotecas aseguradas por la Administración Federal de Vivienda requieren un pago inicial mínimo del 3.5 por ciento del precio de compra, monto que puede ser aportado por un familiar, empleador u organización benéfica.

Los prestatarios con calificación de crédito tan bajas como 580 pueden calificar para estos préstamos. Para quienes tienen calificación entre 500 y 579, puede ser posible obtener financiamiento, aunque se requiere un pago inicial del 10 por ciento.

La puntuación de crédito refleja el historial financiero del consumidor y requiere haber manejado crédito previamente, como tarjetas o préstamos. Una puntuación de 580 se considera adecuada para préstamos con pago inicial bajo, mientras que la calificación entre 500 y 579 indica mayor riesgo, implicando un pago inicial más alto.

Además, la Administración Federal de Vivienda permite que los prestatarios utilicen "puntos" para pagar por adelantado y obtener una tasa de interés más baja, reduciendo los pagos mensuales y el costo total del préstamo.

Para compradores de bajos ingresos, los precios de viviendas accesibles varían según la región, pero en estados con costos moderados como West Virginia, Mississippi o Indiana, los precios promedio de viviendas pueden oscilar entre aproximadamente $150,000 y $280,000 dólares.

Requisitos y canales de contacto directo

El solicitante debe contar con un número de Seguro Social válido y autorización legal para trabajar en los Estados Unidos, y demostrar ingresos suficientes para cubrir la hipoteca y otras obligaciones financieras, sin límites máximos estrictos de ingresos.

Los interesados ​​pueden iniciar contacto con el sistema telefónico automatizado 1-800-569-4287.

Este esquema facilita la adquisición de vivienda a personas de bajos ingresos mediante condiciones adaptadas a diferentes perfiles crediticios y capacidades de pago.

