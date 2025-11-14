Alumnos más despiertos: distritos escolares de Orlando moverán el timbre de ingreso a esta hora

Suscríbete a nuestros canales

Los distritos escolares de Orlando, incluyendo Orange y Osceola, están analizando alternativas para modificar los horarios de las escuelas para el año 2025. Entre las opciones están entradas más tardías para las escuelas secundarias y medias, mientras que las escuelas primarias podrían comenzar más temprano para facilitar la logística de transporte y el bienestar estudiantil.

Propuestas y desafíos en los horarios escolares

Las propuestas actuales contemplan cuatro opciones que van desde mantener el horario vigente, hasta retrasar la entrada de las escuelas secundarias hasta las 9:30 de la mañana, mientras que las escuelas primarias comenzarían entre las 7:15 y las 8:20.

Estos cambios requieren recursos adicionales debido a ajustes en transporte escolar y logística.

La legislación estatal reciente revocó los límites estrictos para horarios de inicio, otorgando a los distritos mayor flexibilidad para implementar horarios que respondan a sus necesidades específicas y las de las familias.

Voces de la comunidad educativa

Según declaraciones de un representante del distrito escolar de Osceola:

"Estamos escuchando atentamente a los padres y estudiantes para encontrar la mejor solución que beneficie el rendimiento académico y el bienestar de nuestros alumnos. Queremos equilibrar las necesidades de transporte con la salud de los estudiantes".﻿

Una representante estudiantil de una escuela secundaria en Orlando expresó:

"Comenzar las clases un poco más tarde nos ayuda a estar más despiertos y atentos en clase, lo que puede mejorar nuestro desempeño y estado de ánimo durante el día. Este cambio sería muy positivo para nosotros."﻿

Los distritos mantienen abiertas las vías de participación para que padres, estudiantes y docentes puedan expresar sus opiniones antes de tomar una decisión final, prevista tras encuestas y reuniones públicas.

