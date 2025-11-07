Reactivan dos rutas de MetroBús en Caracas y cambian parada de El Hatillo III: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La compañía estatal de transporte Metro de Caracas, anunció este jueves la reactivación de dos rutas del Sistema MetroBús en la ciudad capital.

A través de su cuenta en Instagram, el Metro de Caracas también reveló que la parada de El Hatillo III del sistema MetroBús se reubicó.

Reactivan rutas de MetroBús

De acuerdo con la información proporcionada, se reactivaron dos rutas del sistema de transporte superficial MetroBús en aras de optimizar la movilidad de los usuarios.

Asimismo, señala que se trata de las rutas 102 que abarca El Cafetal - Estación Miranda y la ruta 314 que va desde Las Palmas hacia la estación Plaza Venezuela.

Destaca que buscan otimizar también el servicio de transporte superficial, siendo esta una "respuesta efectiva a las necesidades de los usuarios".

Reubican parada de El Hatillo III

Respecto a la reubicación de esta parada, la publicación del Sistema Metrobús indica que ahora está ubicada específicamente unos metros adelante (100 metros aproximadamente) en el interior del Terminal Municipal de Pasajeros de El Hatillo, en el andén 1, el cual se encuentra en la avenida principal de El Hatillo.

Adicionalmente, detalla que "de esta manera no resulta afectado el recorrido ni los tiempos promedios del ciclo", ya que el terminal se encuantra en la misma vía.

Por otra parte, indica que estas medidas ayudarán a mejorar las condiciones de los usuarios que hacen uso diario de esta ruta, mientras esperan en sillas, espacios techados y servicio WiFi gratuito en un futuro.

