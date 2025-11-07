¡Atención estudiantes de bachillerato! Labor social en Caracas: conoce los requisitos del Museo de los Niños

Suscríbete a nuestros canales

El Museo de los Niños difundió este jueves los recaudos para que los estudiantes de bachillerato puedan llevar a cabo la labor social en la institución.

A través de sus redes, enlistó los requisitos y cómo establecer contacto con el Museo, resaltando que es "una excelente opción", ya que ayudarán a los niños a aprender de ciencia y los estudiantes podrán adquirir herramientas para un futuro profesional.

Labor social en el Museo de los Niños

De acuerdo con a información proporcionada, los estudiantes interesados deben cumplir con lo solicitado por el Museo de los Niños y tener el respectivo permiso de sus representantes para formar parte del equipo Amigo Voluntario.

En este sentido, resalta que los recaudos son los siguientes:

Ser estudiante de 4to o 5to año de bachillerato

Mínimo 60 horas para cumplir

Carta de postulación del colegio

Permiso del representante para ser Amigo Voluntario

Adicionalmente, indica que los interesados que cumplan con estos requisitos, deben comunicarse a través del correo electrónico: [email protected].

