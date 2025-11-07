¡Atención estudiantes de bachillerato! Labor social en Caracas: conoce los requisitos del Museo de los Niños

El Museo de los Niños difundió este jueves los recaudos para que los estudiantes de bachillerato puedan llevar a cabo la labor social en la institución.
A través de sus redes, enlistó los requisitos y cómo establecer contacto con el Museo, resaltando que es "una excelente opción", ya que ayudarán a los niños a aprender de ciencia y los estudiantes podrán adquirir herramientas para un futuro profesional.
Labor social en el Museo de los Niños
De acuerdo con a información proporcionada, los estudiantes interesados deben cumplir con lo solicitado por el Museo de los Niños y tener el respectivo permiso de sus representantes para formar parte del equipo Amigo Voluntario.
En este sentido, resalta que los recaudos son los siguientes:
- Ser estudiante de 4to o 5to año de bachillerato
- Mínimo 60 horas para cumplir
- Carta de postulación del colegio
- Permiso del representante para ser Amigo Voluntario
Adicionalmente, indica que los interesados que cumplan con estos requisitos, deben comunicarse a través del correo electrónico: [email protected].
