Papel ahumado del 95% es lo que más piden: el nano cerámico da sensación de frescura en tu carro

La demanda por la protección solar y la privacidad ha transformado el mercado del papel ahumado en Caracas. Los talleres especializados se enfocan en ofrecer tecnologías de vanguardia que van mucho más allá del simple oscurecimiento del vidrio.

El nuevo estándar de calidad lo impone la tecnología nano cerámica, que ofrece hasta un 95% de rechazo del calor y los rayos solares.

A pesar de que el nano cerámico representa la máxima calidad, es el nano carbón el que registra el mayor volumen de colocación, principalmente por ser la opción más accesible para el consumidor promedio.

Nano cerámico en rutas largas de noche

El especialista en el área José Antonio, dueño del taller Autopart GAM (ubicado cerca de Crema Paraíso), reafirma la superioridad del nano cerámico, especialmente para un perfil de conductor muy específico.

" El material no solo bloquea el 95% de los rayos solares durante el día, sino que también ofrece una claridad de visión superior durante la noche, crucial para la seguridad en la carretera".

El nano cerámico está en $ 130 para carros pequeños y en $ 150 para camionetas o vehículos grandes, incluye la mano de obra.

Aun así, la brecha de precios entre locales se mantiene relativamente estrecha, con variaciones de apenas $ 10 o $ 20 entre talleres.

En el mercado local, la marca WellStar lidera la oferta, en el taller Sportcar Paraíso, confirman que la elección entre uno y otro depende directamente de la capacidad de inversión del cliente y su necesidad de rechazo térmico.

Según el gerente, Wilfran Gomaz, el nano carbón maneja un rechazo de calor cercano al 60%, mientras que el nano cerámico ofrece una cobertura de rechazo que oscila entre el 90% y el 95%.

El papel ahumado nano cerámico para un vehículo pequeño comienza en los $ 140, ascendiendo a un rango de $ 160 a $ 180 si se trata de una camioneta o un vehículo más grande

"En comparación, la opción más accesible, es el nano carbón, el cual se mantiene en un rango fijado desde $ 60 para carros y de $ 80 a $ 90 para camionetas", comenta Wilfran.

Diferencia entre cerámica y carbón

La diferencia fundamental entre ambas tecnologías radica en su composición.

Nano Carbón: Este papel utiliza partículas de carbón que ofrecen un oscurecimiento efectivo y una resistencia al calor del 60%. Su principal ventaja es la durabilidad y la resistencia al desvanecimiento, además de su precio accesible.

​Nano Cerámico: Utiliza partículas microscópicas de cerámica. Esta composición no metálica no interfiere con las señales electrónicas (GPS, radio, teléfonos móviles) y es la responsable de la asombrosa tasa de rechazo de calor de 90% a 95% que ofrecen.

Esta capacidad de aislamiento térmico superior mantiene la cabina del vehículo significativamente más fresca, reduciendo el trabajo del aire acondicionado.

Según Wilfran, algunos productos en el mercado combinan ambos componentes, nano cerámica y nano carbón, para ofrecer una opción intermedia que equilibra el alto rendimiento con un precio más moderado.

