Así puedes solicitar el seguro de desempleo en Nueva Jersey: conoce los requisitos

En un esfuerzo por asistir a los residentes que enfrentan la pérdida de su empleo, el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) facilita el proceso para solicitar los beneficios del Seguro de Desempleo (UI).

Comprender los requisitos y el procedimiento correcto asegura una transición financiera más fluida.

Los trabajadores elegibles deben actuar con rapidez, iniciando su reclamo tan pronto como finalizan su relación laboral.

¿Quiénes califican para solicitar el seguro de desempleo en Nueva Jersey? Requisitos

El NJDOL subraya que el seguro de desempleo está diseñado para ayudar a quienes pierden su trabajo "sin culpa propia", como en casos de despidos por reducción de personal o falta de trabajo.

Para ser considerado elegible, un solicitante debe cumplir con varios criterios clave:

Estar desempleado: Debe haber perdido su empleo o tener una reducción significativa en sus horas de trabajo.

Historial salarial suficiente: El estado requiere que haya trabajado en Nueva Jersey durante los últimos 18 meses y que haya ganado un salario mínimo establecido durante su "período base".

Disponibilidad y búsqueda activa: El solicitante debe estar disponible para trabajar y buscar empleo activamente cada semana. Rechazar una oferta de trabajo adecuada puede llevar a la denegación de beneficios.

Causa de separación: Si el trabajador renunció voluntariamente por razones no relacionadas con el trabajo o fue despedido por mala conducta, el NJDOL examinará su caso con atención y podría negar o retrasar los beneficios.

¿Cuál es el proceso para solicitar el seguro de desempleo en Nueva Jersey?

La manera más rápida y eficiente para presentar un reclamo de UI es a través del portal en línea. El Departamento de Trabajo recomienda encarecidamente utilizar su sitio web oficial, para gestionar la solicitud:

Reúna su Información: Antes de comenzar, el solicitante reúne documentos cruciales, incluyendo su Número de Seguro Social, licencia de conducir de Nueva Jersey, información de todos los empleadores de los últimos 18 meses (nombre, dirección, fechas de empleo y razón de separación), y datos de cuenta bancaria para depósito directo.

Cree una cuenta y solicite: Usted crea una cuenta en el sistema en línea de la División de Seguro de Desempleo y completa la solicitud inicial de beneficios.

Certifique semanalmente: Después de presentar la solicitud inicial, el beneficiario debe certificar sus beneficios cada semana, reportando cualquier salario ganado y demostrando su búsqueda de empleo.

Verifique su identidad: El NJDOL exige que los solicitantes completen un proceso de verificación de identidad para proteger los beneficios contra el fraude.

