Feriado Laboral en EEUU: sepa cuál es el próximo a celebrar y qué día cae

Suscríbete a nuestros canales

Los feriados federales en Estados Unidos (EEUU) son días que marcan importantes hechos históricos, por lo que se les otorga gran importancia, sepa cuál será el próximo en celebrarse y por qué.

Resulta que el gobierno mantiene publicado el calendario anual de once días festivos, que contempla efemérides de suma relevancia a nivel nacional, en los que se suele dar como día libre a sus trabajadores.

En este sentido, vale la pena destacar que próximamente se viene un nuevo feriado que genera un fin de semana largo, aunque es algo atípico que caiga un día lunes, en lugar de un viernes.

En esta ocasión estamos haciendo referencia al Labor Day o Día del Trabajador.

De igual forma se debe recordar que durante los días que se encuentran contemplados en el calendario festivo, tanto bancos, como diversos negocios del sector privado y oficinas gubernamentales no esenciales permanecen cerradas al público.

Que significa este feriado federa: Contexto histórico

Este día honra y reconoce las contribuciones de los trabajadores estadounidenses al desarrollo y la prosperidad del país.

Se originó a finales del siglo XIX, en la cúspide del movimiento obrero, para celebrar la fuerza y el espíritu de los trabajadores.

En 1894, el Congreso de Estados Unidos lo declaró feriado federal.

A diferencia del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), que se celebra en muchos países del mundo y tiene orígenes más militantes, el Labor Day en EEUU se estableció para ser un día festivo menos reivindicativo y más centrado en la celebración de las familias y el descanso.

¿Cuándo se celebra en 2025?: actividades

Este año se celebrará el lunes 1 de septiembre.

Se debe tener presente que, aunque el origen del feriado es en honor a los trabajadores, el Labor Day se ha convertido en un símbolo cultural de la despedida del verano. Como cae en lunes, la mayoría de las personas disfrutan de un fin de semana largo de tres días. Las actividades más comunes incluyen:

Parrilladas y reuniones familiares : Es muy tradicional hacer barbacoas o picnics en parques, jardines y playas, reuniendo a familiares y amigos.

: Es muy tradicional hacer barbacoas o picnics en parques, jardines y playas, reuniendo a familiares y amigos. Viajes cortos : Muchas personas aprovechan el fin de semana largo para hacer un último viaje de verano, ya sea a la playa, a un lago o a la montaña.

: Muchas personas aprovechan el fin de semana largo para hacer un último viaje de verano, ya sea a la playa, a un lago o a la montaña. Desfiles : En muchas ciudades se organizan desfiles y eventos especiales para celebrar la ocasión, con carrozas y música.

: En muchas ciudades se organizan desfiles y eventos especiales para celebrar la ocasión, con carrozas y música. Ventas y descuentos : El fin de semana del Labor Day es uno de los más importantes para las compras, ya que muchas tiendas minoristas ofrecen grandes ofertas y descuentos para marcar el final del verano y el comienzo de la temporada escolar.

: El fin de semana del Labor Day es uno de los más importantes para las compras, ya que muchas tiendas minoristas ofrecen grandes ofertas y descuentos para marcar el final del verano y el comienzo de la temporada escolar. Eventos deportivos: La temporada de fútbol americano (tanto profesional como universitario) suele comenzar el fin de semana del Día del Trabajo, lo que lo convierte en un día ideal para ver partidos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube