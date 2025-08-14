¡Alarma climática en EEUU! El próximo invierno amenaza cual "era del hielo": los pronósticos ya meten miedo

Suscríbete a nuestros canales

Aunque aun puede parecer “pronto” para hablar de la temporada invernal en Estados Unidos (EEUU), lo cierto es que lo que revelan los pronósticos casa preocupación, le contamos de que se trata.

Resulta que la revista Farmers’ Almanac ha hecho su pronóstico sobre el tiempo invernal en EEUU de 2025 a 2026, como lo reseña el portal de La Nación.

Los expertos advierten sobre fuertes oscilaciones y un clima invernal generalizado, además de frío polar. Señalan que el país enfrentará un invierno particularmente severo, con temperaturas bajo cero, intensas tormentas de nieve y vientos helados que afectarán gran parte del territorio.

En este sentido, esta información podría ser crucial para que las personas y gobiernos estatales tomen previsiones y se preparen para enfrentar el clima severo que podría afectar a gran parte de los residentes en el país.

De hecho, alertan sobre el hecho de que el fenómeno podría superar la intensidad de temporadas pasadas y poner en riesgo tanto la infraestructura como la salud de la población.

Lo que incrementa la probabilidad de cierres de carreteras, cancelaciones de vuelos y afectaciones al suministro eléctrico.

¿Cuáles son las condiciones climáticas y fechas clave?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el solsticio de invierno llegará el próximo 21 de diciembre, lo que indica el inicio de la temporada invernal.

Farmers’ Almanac señala que algunos incluso estiman que las bajas temperaturas podrían iniciar desde septiembre de 2025.

Explican que el próximo 22 de septiembre inicia el otoño con la llegada del equinoccio, lo que dejará atrás las altas temperaturas del verano e instalará el clima frío.

Señalan que durante la estación previa al invierno habrá un contraste en todo EEUU, con bajas temperaturas al norte y el calor que persistirá en el sur.

En algunas regiones altas podría aparecer la nieve temprana a partir de octubre, aunque será hasta el último mes del año cuando lleguen las olas de frío polar.

Incluso, informan que en algunas regiones altas podría aparecer la nieve temprana a partir de octubre.

Pero, no será hasta el último mes del año cuando lleguen las olas de frío polar.

¿Qué estados serán los más afectados?: Pronóstico

Las bajas temperaturas afectarán estados como Idaho y Washington, y en otras entidades del noroeste del país, así como la región de las llanuras del norte hasta Nueva Inglaterra.

La primera ola de frío significativa de la temporada, tiene pronosticado que llegará para enero de 2026, la cual se estima que causará un clima invernal extremo.

Esto estará acompañado de las primeras nevadas en Nueva Inglaterra.

Los expertos predicen que las regiones montañosas del Atlántico Medio también podrían registrar caída de nieve y ocasionalmente lluvias acompañadas de nieve.

Esto se repetirá en los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, la región centro-norte del país y en las montañas al noroeste del océano Pacífico.

Además, en la zona de los Apalaches se presentarán nevadas ocasionales, mientras que en sureste del país las temperaturas se mantendrán dentro del promedio, aunque sí habrá numerosos periodos de lluvias.

Otro punto a destacar es que, en las Llanuras del sur, como Kansas, Oklahoma, Nuevo México y partes de Nebraska, así como Texas, tendrán un invierno más húmedo de lo habitual durante la temporada por venir.

En este caso, las olas de frío se presentarán periódicamente, y aunque la nieve será limitada, sí habrá lluvia fría y precipitaciones heladas en distintas ocasiones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube