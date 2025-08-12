Temporada de huracanes 2025 en EE.UU.: ¿La tormenta Erin impactará Nueva York?

Suscríbete a nuestros canales

Con las altas temperaturas de este verano, la temporada de huracanes está cobrando fuerza. El pico de la temporada se acerca rápidamente y el Atlántico ya está demostrando que tiene potencial para generar más tormentas, como Erin que podría acercaerse al área de Nueva York.

Estadísticamente, el momento de mayor actividad en el Atlántico ocurre a principios de septiembre, cuando es habitual que se formen varias tormentas a la vez.

Dos zonas del Atlántico están siendo monitoreadas por la probabilidad de tormenta

El Centro Nacional de Huracanes está siguiendo de cerca dos áreas en el Atlántico con potencial para desarrollarse, reseña Telemundo 47.

Aunque en los próximos 7 días la probabilidad de que se conviertan en tormentas con nombre es baja (solo un 10 % para cada una), esto nos da una señal de la actividad que se avecina en las próximas semanas.

La noticia más relevante es la formación de la tormenta tropical Erin en el Atlántico Oriental. Con su aparición el lunes por la mañana, se convierte en la quinta tormenta con nombre de la temporada.

La tormenta tropical Erin se está fortaleciendo y se proyecta que se convierta en el primer huracán de la temporada de 2025 este mismo miércoles. Los pronósticos indican que podría evolucionar a un huracán mayor durante el fin de semana.

Si bien se espera que Erin se desplace hacia el oeste sin tocar tierra en Estados Unidos, la zona triestatal debe estar atenta, ya que la próxima semana podría experimentar oleaje considerable y un mayor riesgo de corrientes de resaca peligrosas.

La tormenta Erin se mantendrá alejada de la costa este de Estados Unidos

La NOAA pronosticó una temporada de 13 a 18 tormentas con nombre, de 5 a 9 huracanes y de 2 a 5 huracanes mayores, lo cual está en el rango normal.

A pesar de un inicio lento, la mayoría de las tormentas se forman entre agosto y octubre.

Por lo tanto, no sería raro ver un aumento significativo en la actividad durante las próximas semanas.

Independientemente del número de tormentas que se desarrollen, solo basta una para causar daños significativos.

Por esta razón, continuarán vigilando de cerca la actividad en el Atlántico y su posible impacto en el área triestatal.

Cabe mencionar que, si bien la trayectoria actual de la tormenta tropical Erin indica que se acerca a la costa este, es crucial entender que las predicciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Aunque las proyecciones iniciales sugieren un posible acercamiento a la región de Nueva York, aún es demasiado pronto para determinar la intensidad o el impacto exacto que podría tener.

