Israel bombardea Yemen: confirman destrucción de instalaciones clave

Este domingo 24 de agosto, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron el palacio presidencial hutí en Saná.

El ataque también alcanzó depósitos de combustible y dos plantas eléctricas, según un comunicado conjunto emitido junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, informó EFE.

Netanyahu: “A quien nos ataca, lo atacamos”

De acuerdo con las declaraciones difundidas por la oficina del primer ministro, Israel respondió a los ataques hutíes con una ofensiva aérea sobre la capital yemení.

Netanyahu afirmó que el grupo proiraní “está aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus agresiones contra territorio israelí.

Las imágenes publicadas muestran al mandatario junto a Katz y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, monitoreando los bombardeos desde Tel Aviv.

«A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel», dijo Netanyahu, en declaraciones compartidas por su oficina.

¿Qué objetivos fueron alcanzados en Saná?

La ofensiva israelí impactó un complejo militar donde se ubica el palacio presidencial hutí, además de dos centrales eléctricas y un almacén de combustible.

El Ministerio de Salud y Medioambiente de los insurgentes reportó al menos dos fallecidos y 35 heridos tras los ataques en la capital yemení.

Israel confirmó que todos sus aviones regresaron sin contratiempos tras completar la operación militar.

Escalada regional tras ataques hutíes desde Yemen

Los rebeldes hutíes han lanzado misiles balísticos y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023.

Aunque la mayoría de los proyectiles han sido interceptados, los hutíes justifican sus acciones como solidaridad con los palestinos.

Pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, vigente desde mayo, los enfrentamientos continúan en distintos frentes.

