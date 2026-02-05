Jorge Rodríguez sobre supuesta detención de Álex Saab: No tengo información sobre eso

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró este miércoles que no tiene información sobre la supuesta información del exminsitro de Industrias y Producción Nacional, Álex Saab.

Tras la reunión del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, el presidente de la AN ofreció un balance y aseguró no tener conocimiento sobre la supuesta detención del exministro.

Balance del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática

Durante el balance del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, al presidente de la AN, Jorge Rodríguez se le preguntó sobre la información que circuló durante este miércoles de una supuesta detención contra el exministro Álex Saab y al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín.

Al responder, Rodríguez destacó que el es un diputado y ese tipo de noticias no forman parte de su atención, agregó que no sabe nada al respecto.

"Soy diputado (...) no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas", respondió Rodríguez.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube